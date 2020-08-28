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  3. AB'den Doğu Akdeniz açıklaması: Çatışma riski var
28 Ağustos 2020 Cuma 17:02 | Son Güncelleme:

AB'den Doğu Akdeniz açıklaması: Çatışma riski var

AB'den Doğu Akdeniz açıklaması: Çatışma riski var
AA

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Doğu Akdeniz'de tırmanan krizle ilgili, "Hem Türkiye'nin hem AB'nin çıkarına olacak şekilde daha sağlıklı bir ilişki için yol bulmak istiyoruz. Bu nedenle diyalog için gerçek bir alan bırakarak ortak çıkarlarımızı da savunmak için iyi bir yol izlemeliyiz." açıklamasında bulundu. Bölgede çatışma riski bulunduğu görüşünü savunan Borrell, Almanya'nın yaptığı gibi bir ara buluculuğun önemine değindi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Doğu Akdeniz hakkında AB'nin çıkarlarını korumaya kararlı olduklarını belirterek, "Hem Türkiye'nin hem AB'nin çıkarına olacak şekilde daha sağlıklı bir ilişki için yol bulmak istiyoruz. Bu nedenle diyalog için gerçek bir alan bırakarak ortak çıkarlarımızı da savunmak için iyi bir yol izlemeliyiz. Diyaloğa ciddi bir şans vermek istiyoruz. " dedi.

RUM KESİMİNDEN KISITLAYICI TALEP

AA'da yer alan haberde Borrell, AB içinde Türkiye'nin faaliyetlerine yönelik bir rahatsızlık bulunduğunu, bu nedenle AB Konseyinin ilgili çalışma gruplarının çalışmalarını hızlandırılmasını istediğini, Rum kesiminin daha önce iki TPAO yetkilisinin isminin bulunduğu kısıtlayıcı tedbirler listesine yeni isimler eklenmesini önerdiğini söyledi.

Borrell, "Türkiye ile ilerleme olmaması durumunda 24 Eylül'deki AB Konseyi toplantısında tartışılmak üzere daha fazla kısıtlayıcı tedbir geliştirebiliriz." dedi.

"DOĞU AKDENİZ'DE ÇATIŞMA GÖRÜŞÜ HAKİM"

Doğu Akdeniz'de bir çatışma riski bulunduğu görüşünü savunan Borrell, Almanya'nın yaptığı gibi bir ara buluculuğun önemine değindi. Borrell, Türkiye ile AB arasında karmaşık ilişkiler olduğunu belirterek, Türkiye ile ilişkileri "zehirleyen" her konuda görüşmeleri gerektiğini söyledi. Önceliğin Doğu Akdeniz olduğunu aktaran Borrell, diğer konuların önemli olmakla birlikte aciliyet taşımadığını kaydetti.

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