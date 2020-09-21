21 Eylül 2020 Pazartesi 23:15 | Son Güncelleme:
ABD'den Yunanistan'a 'Sevilla haritası' yanıtı: Hukuki öneme sahip olduğunu düşünmüyoruz
Son Dakika Haberleri.. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği: "ABD (Yunanistan'ın sözde kara sularına ilişkin) Sevilla haritasının hukuki bir öneme sahip olduğunu düşünmemektedir”
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği: "ABD (Yunanistan'ın sözde kara sularına ilişkin) Sevilla haritasının hukuki bir öneme sahip olduğunu düşünmemektedir”
There has been much commentary in the Turkish press regarding the so-called “Seville Map”... pic.twitter.com/cCw6yYJ1Md— U.S. Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) September 21, 2020
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