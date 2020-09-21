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  • ABD'den Yunanistan'a 'Sevilla haritası' yanıtı: Hukuki öneme sahip olduğunu düşünmüyoruz
21 Eylül 2020 Pazartesi 23:15 | Son Güncelleme:

ABD'den Yunanistan'a 'Sevilla haritası' yanıtı: Hukuki öneme sahip olduğunu düşünmüyoruz

ABD'den Yunanistan'a 'Sevilla haritası' yanıtı: Hukuki öneme sahip olduğunu düşünmüyoruz

Son Dakika Haberleri.. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği: "ABD (Yunanistan'ın sözde kara sularına ilişkin) Sevilla haritasının hukuki bir öneme sahip olduğunu düşünmemektedir”

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği: "ABD (Yunanistan'ın sözde kara sularına ilişkin) Sevilla haritasının hukuki bir öneme sahip olduğunu düşünmemektedir”

Ayrıntılar geliyor...

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