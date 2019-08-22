Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7587
  • 6,39
  • 276.076
  • 94661
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. ABD'den terörle mücadele mesajı: Türkiye'nin yanındayız

ABD'den terörle mücadele mesajı: Türkiye'nin yanındayız

ABD'den terörle mücadele mesajı: Türkiye'nin yanındayız

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye desteğiyle bilinen ABD'den Şırnak'taki alçak terör saldırısıyla ilgili açıklama geldi. ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Şırnak'ta hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. ABD, PKK'nın bu saldırısını kınamaktadır. Terörle mücadelede Türkiye'nin yanındayız" denildi.

 ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Şırnak'ın Silopi ilçesi Kösreli köyü bölgesinde gerçekleştirilen terör operasyonunda şehit düşen askerlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, "ABD, PKK'lı teröristlerin gerçekleştirdiği bu saldırıyı kınamakta, terörle mücadelede Türkiye'nin yanında yer almaya devam etmektedir." mesajını paylaştı.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Şırnak'taki terörle mücadele operasyonunda hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. ABD, PKK'lı teröristlerin gerçekleştirdiği bu saldırıyı kınamakta, terörle mücadelede Türkiye'nin yanında yer almaya devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Kösreli köyü bölgesindeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) çalışanlarının emniyetini sağlamak ve bölgede olduğu değerlendirilen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadıyla icra edilen "Şehit Güvenlik Korucusu Süleyman Tosun Operasyonu"nda teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit olmuş, 1 asker yaralanmıştı.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Can Yaman sessizliğini bozdu
Alina Boz ile Kıbrıs çekimleri
'Reynmen'i kullanması yasaklandı!
Nebahat Çehre açıkladı: 'Beren...'
Şükran ve Caner kavga mı etti? Açıklama geldi
<p>Diesel, pazarlık usulü, hatasız, boyasız...  Satışta olan ikinci el otomobillerin üzerinde fiyat

Araç Satarken Bilgi Etiketinde Fiyat Belirgin Olmalı mı?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

'Göbeklitepe Yılı' etkisi... Ziyaretçi rekoru kırdı!

1100 yıllık kilisede 7'nci ayin hazırlıkları başladı