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  3. ABD'den getirilmişlerdi! Karantina süreleri tamamlandı
21 Mayıs 2020 Perşembe 11:50 | Son Güncelleme:

ABD'den getirilmişlerdi! Karantina süreleri tamamlandı

ABD'den getirilmişlerdi! Karantina süreleri tamamlandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) getirilen 294 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında gözlem altında tutuldukları Isparta ve Burdur'daki yurtlardan memleketlerine gönderildi.

Isparta'da ve Burdur'da karantinaya alındıktan sonra yapılan Kovid-19 testleri negatif çıkan 294 kişi, Ramazan Bayramı'nı aileleriyle geçirebilmeleri için otobüslerle memleketlerine uğurlandı. 

Cem Şahin Göz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yurt görevlilerin kendileriyle çok iyi ilgilendiğini, iyi ağırlandıklarını söyledi. Evlerine gittikleri için mutlu olduğunu belirten Göz, "Bayramı ailemizle geçireceğiz. Çok iyi bir şey, bunu bize sağlayanlara çok teşekkür ederim." dedi.


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