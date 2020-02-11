ABD'den flaş İdlib açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İdlib'de 5 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Pompeo, "Dün İdlib'de hayatını kaybeden askerlerin ailelerine taziyelerimi sunuyorum. Esad rejimi ve Rusya'nın saldırıları durmalı. Bu saldırıya karşı atılacak adımları koordine etmek için Jim Jeffrey'i Ankara'ya yolladım. NATO müttefikimizin yanındayız." dedi.