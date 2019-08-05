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  3. Türkiye'nin harekat planı ABD'yi rahatsız etti

Türkiye'nin harekat planı ABD'yi rahatsız etti

Türkiye'nin harekat planı ABD'yi rahatsız etti

Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlığında olan Türkiye için küstah sözler sarf eden ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, "Suriye'nin kuzeyinde planlanan bu tür tek taraflı askeri eylemler, ciddi endişe yaratıyor." dedi.

Rus basınına konuşan Ortagus, "Suriye'nin kuzeyinde planlanan bu tür tek taraflı askeri eylemler, özellikle ABD'li askerlerin harekat bölgesinin yakınında bulunma olasılığı, ABD'nin ve yerel Suriyeli partnerlerin DEAŞ karşıtı operasyonlarının sürmesi nedeniyle ciddi endişe yaratıyor" dedi.

Morgan Ortagus, bu tür eylemleri kabul edilemez bulduklarını kaydederek, Türkiye'ye bir kez daha ortak yaklaşım belirlenmesi için ABD'yle çalışma çağrısında bulunduklarını belirtti.

"GÜVENLİ BÖLGE İSTİŞARELERİ YOĞUN ŞEKİLDE SÜRÜYOR"

Ortagus, ABD'nin güvenli bölge konusunda Türkiye'yle yoğun istişareleri sürdürdüğüne de dikkat çekti.

ABD'li sözcü, "Bu diyaloğun sınır bölgesinde güvenliği sağlamaya yönelik yegane yöntem olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'nin mutabakat sağlamadan düzenleyeceği her türlü askeri harekat, bu ortak çıkara zarar verir" ifadelerini kullandı.

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