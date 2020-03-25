Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,4531
  • 6,9843
  • 318.91
  • 89286.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. ABD'de yaşayan bir Türk Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti

ABD'de yaşayan bir Türk Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti

ABD'de yaşayan bir Türk Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan 44 yaşındaki Türk, korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

ABD’nin Pensilvanya eyaletinin Allentown kentinde yaşayan 3 çocuk annesi Berrin Güçlen’in yaklaşık 2 hafta önce pozitif çıkan test sonuçlarından sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti belirtildi. Son 1 haftadır komada olduğu belirtilen Güçlen’in geçtiğimiz yıllarda ağır bir zatürre geçirdiği belirtildi. 2 hafta önce korona virüs testi pozitif çıkan 44 yaşındaki 3 çocuk annesi Berrin Güçlen’in sürekli alışveriş yaptığı marketin 3 çalışanında da korona virüs görüldüğü açıklandı. Güçlen’in ailesi kızının alışveriş yaparken kasiyerden korona virüs kaptığını iddia etti.

50 yıldır ABD’de yaşayan 70 yaşındaki baba Nevzat Güçlen’in eşi ve damadına da korona virüs bulaşmasından dolayı aile Allentown kentindeki evlerinde doktor kontrolünde karantina da tutuldukları öğrenildi.

IHA


Koronavirüsle mücadelede hemşire ve doktorların yüzleri bakın ne hale geldi?

Koronavirüsle mücadelede hemşire ve doktorların yüzleri bakın ne hale geldi?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Uzaylılar dünyada üs mü kurdu

Faydasına inanamayacaksınız! Bağışıklık sistemine birebir