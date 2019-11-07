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  3. ABD'de Türkiye korkusu: Uçaklarımızı izlemeye başlayacaklar

ABD'de Türkiye korkusu: Uçaklarımızı izlemeye başlayacaklar

ABD'de Türkiye korkusu: Uçaklarımızı izlemeye başlayacaklar

ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemiyle yakında bölgedeki uçakları izlemeye hazır olacağına inandığını açıkladı.

Akşam.com.tr

ABD Savunma Bakanlığı sekreteri Ellen M. Lord, Pentagon'da gerçekleştirilen brifingde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Lord, yaptığı açıklamada Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sisteminin yakında bölgedeki uçakları izlemeye hazır olacağına inandığını belirterek, "Yılın sonuna doğru tam olarak faaliyet göstermesini bekliyoruz" dedi.


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