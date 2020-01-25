ABD'de Türkiye karşıtı yasalara 20 bin dolar

FETÖ, ABD Kongresi’nde Türkiye aleyhine yasalar çıkarılması için ‘lobi’ adı altında para saçıyor. Örgütün resmi Kongre lobicisi Bilal Ekşili’nin yönettiği The National Council On Civil Advocacy ile 9 Ocak 2019’dan itibaren lobi çalışmalarına başladı. Şirketin resmi lobi kaydında, ‘hiçbir kurumla bağlantılı olmadığı’ vurgusu yapıldı. Ancak konseyin kayıtlardaki adresi, Washington’daki FETÖ derneği olan ve örgütün elebaşı Fetullah Gülen’in onursal başkanı olduğu Rumi Forum’un adresiyle aynı.

Kayıtlara göre FETÖ lobisi ABD Kongresi’ndeki “Türk hükümeti’nin tarafından insan hakları, hukukun üstünlüğü ve sivil hakların ihlal edilmesi konusunda uyarılması” girişimi için 10 bin dolar, TRAP Yasası olarak da bilinen “Yabancı ülkelerin denizaşırı ülkelerdeki kişileri politik ya da diğer kanunsuz gerekçelerle rahatsız etme, sürmeye çalışma ya da yargılamaya çalışma girişimlerine karşı mücadele” yasası için de 10 bin dolar lobi harcaması yaptı.

KANTER İÇİN DE LOBİ

FETÖ’nün aynı zamanda, FETO’nun çay artığını ‘içmesi için’ gönderdiği, ailesinin adını reddederek ‘Gülen’ soyadını alan basketbolcu Enes Kanter’i de ABD vatandaşı yaparak siyasete sokmayı planladığı ortaya çıktı. Haberi The Hill gazetesi duyurdu. FETÖ’ye bağlı Turkishminute adlı haber sitesi de, Kanter’in Oklahoma’da bir sözleşmeli okul açacağını duyurdu.