ABD'de Türk vatandaşı, Ermenilerin astığı afişi polise şikayet etti: Ya bunu kaldırın ya da ben de pankart asayım

ABD'nin New Jersey eyaletinde Ermeni vatandaşların bir köprüye astığı afiş Türk işadamı Emrah Arslan tarafından polise şikayet edildi. Arslan polise, "Ya bunu kaldırın ya da ben de pankart asayım" dedi.

AA'da yer alan haberde şikayet üzerine gelen polislerin izinsiz asılan afişi köprü üzerindeki tel örgüden sökerek kaldırdığı görüldü.

Eylül sonunda Ermenistan tarafının başlattığı saldırılar sonucu Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan çatışmalarla ilgili Azerbaycan'ı suçlayan ifadelerin yer aldığı afişte, Ermenistan'ın 'barış yanlısı' olduğu iddia edilirken, savaş istemekle suçlanan Azerbaycan ve Türkiye için yaptırım çağrısı yapıldı.

"YA BUNU KALDIRIN YA DA BEN DE PANKART ASAYIM"

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, New Jersey'deki iş yerine giderken tesadüfen gördüğü afişle ilgili, 'Korsan şekilde köprüye asılmış, Amerikalıları yanlış bilgilerle yönlendiriyorlar.' dedi.

'Polise, 'ya bunu kaldırın ya da ben de kendi afişimi asayım, yazılanlar gerçeği yansıtmıyor' dedim.' ifadesini kullanan Arslan, izinsiz asılan yazının kaldırılacağına dair polisten söz aldığını söyledi.

ABD'ye geldiği ilk yıllarda, Paramus civarında pizza dağıttığını, o yüzden bölgeyi iyi tanıdığını belirten Türk vatandaşı şu ifadeleri kullandı:

'Paramus Ermeni vatandaşların New Jersey'de en yoğun yaşadığı bölge, bunu onların astığına eminim. Türk vatandaşlarını da bu tarz manipülasyonları engellemek için dikkatli olmaya çağırıyorum.'