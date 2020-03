ABD'de Türk restoranları sağlık personeli için çalışıyor

New York ve New Jersey’de bulunan bazı Türk restoran sahipleri, salgından ekonomik anlamda olumsuz etkilenseler de salgınla mücadele eden hastane, polis, ambulans çalışanlarına bedava veya indirimli yiyecek servisi yapıyor. New Jersey’de 3 iş yeri bulunan Toros restoranlarının sahibi Hüseyin Bayram, yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Brooklyn Presbyterian Hastanesinde ihtiyaca binaen bedava yemek servisi yapmaya başladıklarını anlattı.

