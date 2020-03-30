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  3. ABD'de Türk restoranları sağlık personeli için çalışıyor

ABD'de Türk restoranları sağlık personeli için çalışıyor

ABD'de Türk restoranları sağlık personeli için çalışıyor

ABD'de hizmet veren Türk restoranlarının sahipleri, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yoğun bir dönem geçiren sağlık çalışanlarını hastanelerde yalnız bırakmıyor.

New York ve New Jersey’de bulunan bazı Türk restoran sahipleri, salgından ekonomik anlamda olumsuz etkilenseler de salgınla mücadele eden hastane, polis, ambulans çalışanlarına bedava veya indirimli yiyecek servisi yapıyor. New Jersey’de 3 iş yeri bulunan Toros restoranlarının sahibi Hüseyin Bayram, yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Brooklyn Presbyterian Hastanesinde ihtiyaca binaen bedava yemek servisi yapmaya başladıklarını anlattı.

New York ve New Jersey eyaletlerindeki Türk restoranlarının sahipleri, sağlık çalışanları ve polislere destek oluyor. Restoranlar, çalışanlara ücretsiz yiyecek servisi yapıyor. 


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