ABD'de Türk işadamı hayatını kaybetti

ABD’nin New Jersey eyaletinin Clifton kentinde yaşayan 66 yaşında 4 çocuk babası işadamı Hasan Eroğlu, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Daha önce kronik bir hastalığı olmadığı belirtilen Eroğlu, yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı şikâyeti üzerine bir hafta önce Paterson kentindeki St. Joseph Hastanesine kaldırıldı.

CENAZESİ GETİRİLECEK



30 yıldır New Jersey eyaletinde yaşayan Eroğlu’nun ailesinin ABD makamlarıyla görüşmelerinin sürdüğü ve alınan izinlerin ardından naaşının memleketi Samsun’un Çarşamba İlçesi’ne gönderileceği açıklandı. Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu yetkililerinin aile ile yakından ilgilendiği belirtildi.

ALMANYA’DA ÖLEN TÜRK SAYISI 7 OLDU



Almanya’nın başkenti Berlin’de yaşayan bir Türk koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. 74 yaşındaki Türk vatandaşı Y.K’nın cenazesi Almanya’da defnedilecek. Y.K’nın eşi ve çocuğunun da koronavirüs nedeniyle hastanede yattıkları öğrenildi. Bu vefatın ardından, Almanya’da yeni tip koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 7’ye yükseldi.

HOLLANDA’DA DA 14’E YÜKSELDİ



Hollanda’da yeni koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 93 kişi artarak 639’a çıktı. Ölen 639 kişinin 14’ünün Türk kökenli olduğu öğrenildi. Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli yaptığı açıklamada, virüsün ülkede görüldüğü 27 Şubat’tan bu yana 66 yaşındaki N.Y, 81 yaşındaki S.A, 71 yaşındaki Ş.Ş.Ş, 70 yaşındaki A.K, 82 yaşındaki H.Ç, 69 yaşındaki Y.H, 87 yaşındaki H.S, 78 yaşındaki M.A, 83 yaşındaki Z.D, 81 yaşındaki Y.U, 78 yaşındaki A.G, 84 yaşındaki Z.Ş, 76 yaşındaki M.U. ve 96 yaşındaki S.A’nın Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Dişli, bazı definlerin bu ülkede yapıldığı, bazı cenazelerin de Türkiye’ye gönderileceği bilgisini paylaştı.