ABD'de neler oluyor? Hadsiz satırlardan 'PKK DEAŞ'tan tehlikeli' sözüne... Bu da Türkiye'nin mektubu

ABD basınına sızdırılan mektubun tarihi 9 Ekim… Trump o mektupta terör ele başılarından Şahin Cilo’nun kendisine yazdığı mektuptan bahsediyor, taviz vermeye hazır olduğunu söylüyor. Türkiye’yi yine ekonomik yaptırımla tehdit eden Trump, Rahip Brunson olayında Türk ekonomisine yönelik saldırıları da itiraf ediyor. Hadsiz ifadelerin kullanıldığı, diplomatik teamüllerin dışına çıkan hatta ABD’lilerin sosyal medyada ‘Bunu bir çocuk mu yazdı’ dediği mektuba ise Türkiye’nin yanıtı sahada net ve kesin oldu…

Türkiye tüm algı operasyonlarına, baskılara karşı 9 Ekim günü Barış Pınarı Harekatı’nı başlattı. Şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 700’e yaklaştı. Terör örgütünün işgali altındaki bölgeler bir bir kurtarılıyor. Bugüne kadar ABD’nin kanatları altında sürekli sırtı sıvazlanan terör örgütü PKK/YPG Mehmetçik karşısında tutunamayınca bu kez küresel lobinin sesi daha da yükseliyor.



Başkan Erdoğan ise her fırsatta yaptırım tehditlerine, terör örgütü YPG/PKK ile arabuluculuk tekliflerine kesin bir dille yanıt verdi: Azdan az, çoktan çok gider…



YÜZLERİNE DE SÖYLEDİM



Başkan Erdoğan dün bir kez daha kalın çizgilerle altını çizdi: Siz ne derseniz deyin biz teröriste terörist demeye ve öyle davranmaya devam edeceğiz. Sırf ülkemize zarar vermek için teröristleri makamlarında ağırlayanlar bunun utancını ömür boyu yaşayacaklar. Bunları da yüzlerine söylüyorum. Bu teröristlerle bizim aramızda arabuluculuk yapmaya çalışan bazı liderler var. Dedim siz Uluslararası Savaş Hukukunda ya da siyaset biliminde ne zamandan beri devletlerin terör örgütleriyle masaya oturduğunu gördünüz? Türkiye cumhuriyetinin tarihinde bir terör örgütüyle aynı masaya oturmak yoktur, bundan sonra da bizden böyle bir şey beklemeyin. Bunun için de arabulucu falan aramıyoruz.







KİRLİ HABERLER, ALGI OYUNLARI



Bugün ise hem ABD’nin hem Trump’ın geldiği nokta oldukça dikkat çekici. Türkiye tüm algı operasyonlarına karşı üretilmiş, kirli, yalan haberleri çöpe atarak harekatını devam ettiriyor. Bu süreçte ABD’de, Avrupa’da ve Arap Ligi’nde Barış Pınarı harekatına yönelik cinnet boyutuna gelen rahatsızlık ise devam ediyor.



Suriye üzerinde emelleri olan Fransa, terör koridoru planı darbe aldıkça adeta sinir krizleri geçiriyor. AB’nin derdinin aslında Doğu Akdeniz gazı olduğu ortaya çıkıyor. Yurtdışındaki Türkiye düşmanı FETÖ lobisi, PKK lobisinin işbirliğinde kirli algı operasyonları kesintisiz devam ediyor.



Bu süreçte ABD’nin silah denediği bir video bile Türkiye’nin Suriye’yi vurduğu anlar olarak ABD medyasında yer aldı. Erzincan depreminden, Halepçe’ten fotoğraflar Suriye’de çekilmiş gibi servis edildi.



TERÖR ÖRGÜTÜ PKK’YA TEK CÜMLE YOK!



Türkiye’de terör örgütü PKK/YPG’nin katlettiği sivillerden, terör örgütü PKK’nın ABD ve Avrupa’nın terör listesinde olduğundan, PKK’nın uyuşturucu ticaretinden tek kelime edilmiyor. Terör örgütü PKK/YPG’nin kirli sicili, katliamları adeta özenle dünyanın gözü önünden kaçırılıyor. Bu süreçte twitter bile TRTWorld’a abluka uyguluyor.



TRUMP: PKK, DEAŞ’TAN KÖTÜ



ABD’de Trump karşıtları süreci Trump’ı koltuktan etme fırsatı olarak görüp yalan makinesi gibi çalışıyor. 9 Ekim’de hadsiz satırlara imza atan Trump ise tam bunlar yaşanırken dün ilk kez açık açık isim vererek terör örgütü PKK’dan bahsetti… YPG/PKK’lıların melek olmadığını belirten Trump, terör örgütü PKK’nın terör örgütü DEAŞ’tan tehlikeli olduğunu söyledi:

"Birçok açıdan PKK, terör ve terör tehdidi bakımından muhtemelen DEAŞ'tan daha kötü."



TRUMP: SURİYE’DE 500 BİN KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ



Trump bugün paylaştığı yeni mesajda ise Obama döneminde Suriye’de 500 bin kişinin öldürüldüğünü, o dönem kimsenin eleştirmediğini aktardı



TÜRKİYE OYUN BOZDU, KÜRESEL CİNNET ORTAYA ÇIKTI



Ortaya çıkan tabloda Türkiye’nin Barış Pınarı harekatının pek çok ülkenin planlarını bozduğu, terör koridoru planına çomak soktuğu net şekilde görülüyor. Türkiye ise tüm tehditlere, algı operasyonlarına karşı dimdik ve kararlı tutumunu sürdürüyor.



Başkan Erdoğan ise dün tüm dünyaya ilan etti: Gerekirse yedi düveli karşımıza almak pahasına bu ümmetin ve bu milletin onurunu, izzetini, haysiyetini yere düşürmedik, düşürmeyeceğiz. Şehitler tepesi hiç boş kalmayacak olsa da hak, hakikat, ülkemize ve milletimize hizmet için mücadeleye devam edeceğiz. Son nefesimize, gücümüzün son takatine kadar bu yoldan dönmeyeceğiz. En büyük hesabın Allah'ın hesabı olduğu inancıyla bize dayatılan değil, doğru bildiğimiz yolda yürümekte kararlıyız.