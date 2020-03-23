ABD'de koronavirüs testinin vatandaşlara maliyeti özel sektörde 135 devlette ise 1600 dolar!

YAVUZ ATALAY – WASHINGTON/AKŞAM

Koronavirüs testi yapmakta zorlanan ve yeterince test kitine sahip olmayan ABD’de özel bir firma devreye girdi. Everlywell isimli şirket, uygulayacağı yöntemle, kısa sürede çok sayıda vatandaşa testi yapmayı amaçlıyor.

-TEST KİTİ EVLERE POSTALANACAK

ABD hükümeti virus şüpesi taşıyan vatandaşlarının tamamına test uygulamakta zorlanırken, Everlywell isimli şirket, uygulayacağı yöntemle bu sorunu ortadan kaldırmayı ve ABD’li vatandaşların tamamına test uygulayabilmeyi hedefliyor. Coronavirüs testini yapan kitler ABD’li vatandaşların evlerine posta ile gönderilecek. Kiti alan aile, testi yapacak ve kendinden aldığı örneği kite yerleştirecek. Bu işlemin ardından da, aile, test kitini geri postalayacak. Test kitlerine yerleştirilen örnekler laboratuar ortamında incelenip, ailede virüs olup olmadığı anlaşılacak. Virüs testi pozitif çıkan vatandaşlara ise telefon yoluyla yönlendirme yapılacak. Hizmet, Mart 23’te yani bugün itibariyle başlayacak.

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-HEDEF HAFTADA 1 MİLYON TEST SONUCU

Kendilerine gönderilen test örneklerini, sonuçların garanti olması için, çeşitli laboratuvarlarda inceleyecek olan firma, haftada bir milyon ABD’li için test sonucu almayı hedefliyor. Firma ayrıca, sonuçları 48 saat içinde açıklamayı vaadediyor. Test kiti, online olarak talep edilebilecek. Öte yandan ABD hükümetinde ise haftada sadece yüz kırk bin kişi test edilebiliyor. Ayrıca ABD’de yeterince test kiti olmadığı için Türkiye gibi ülkelerden test kiti temin ediliyor.

-HİZMETİN MALİYET FİYATINA SUNULACAĞI AÇIKLANDI

Şirketin CEO’su Julia Cheek, bu hizmeti sadece maliyet fiyatına yani 135 ABD dolarına, ABD’li vatandaşlara sunacağını açıkladı. Aynı test, ABD’deki hastanelerde yaptırıldığında 1600 ABD Doları ödeme yapmak gerekiyor.

-“BU YÖNTEMDE BAZI SORU İŞARETLERİ VAR”

ABD’de görev yapan Türk Doktor Halil Mutlu, yaşanan gelişmeyi AKŞAM’a yorumladı. Mutlu; “Bu yöntemde, uygun bir şekilde örnek almak mümkün olmayabilir. Ayrıca, testin laboratuara gönderilmesi esnasında, o sürede, doğabilecek değişkenliklerin test sonucunu nasıl etkileyeceği bilinmiyor. Test sonucu hatalı bir şekilde negatif çıkan yani ‘sizde virüs yok’ denilen kişi bu özgüvenle sokağa çıkabilir ve virüsü yayabilir” ifadelerini kullandı. Dr. Mutlu ayrıca, yapılması ve dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin, “Bölgenizde alınan kararlara uyun ve teması minimuma indirin. Belirtiniz varsa doktorunuzu arayın. Solunum yetmezliğiniz yok ise hastaneye gitmeyin. Unutmayın ki toplumun yüzde sekseni bu hastalığı diğer virüs vakaları gibi orta ve hafif derecede geçirecek” dedi.