ABD'de koronavirüse bağlı ilk ölüm gerçekleşti

ABD'de koronavirüs bağlantılı ilk ölümün Washington eyaletinde gerçekleştiği belirtildi.

AA'nın aktarmış olduğu haberde, Washington eyaleti Sağlık Ofisinden yapılan açıklamada, Seattle kentine yakın King County bölgesinde yaşayan Kovid-19 taşıyıcısı bir hastanın hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD’de teyit edilen ilk Kovid-19 virüsü bağlantılı söz konusu ölüm hakkında detay paylaşılmadı. Sağlık yetkililerince ilerleyen saatlerde düzenlenecek basın toplantısı ile bilgilendirme yapılacağı kaydedildi.

Ülkede şu ana kadar teyit edilmiş 66 Kovid-19 vakası bulunuyor.