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  3. ABD'de ölü sayısı 100 bini aştı
27 Mayıs 2020 Çarşamba 17:03 | Son Güncelleme:

ABD'de ölü sayısı 100 bini aştı

ABD'de ölü sayısı 100 bini aştı

Son Dakika Haberleri.. ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 839 artarak 100 bin 686'ya yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkez üssü ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 20 bin 481 artarak 1 milyon 728 bin 964'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 839 artarak, 100 bin 686'ya çıktı.

ABD'yi 394 bin 507 vakayla Brezilya, 370 bin 680 vakayla Rusya ve 283 bin 339 vakayla İspanya izliyor.

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