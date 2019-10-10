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  3. ABD ve Rusya, Türkiye'nin BMGK'de kınanmasını veto etti

ABD ve Rusya, Türkiye'nin BMGK'de kınanmasını veto etti

ABD ve Rusya, Türkiye'nin BMGK'de kınanmasını veto etti

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'nı kınama oylaması yapıldı. ABD ve Rusya, Türkiye’nin BMGK’de kınanmasını veto etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye'nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı gündemi ile toplandı. Toplantı sonrasında yapılan oylamada ABD ve Rusya, Türkiye'nin BMGK'de ortak kınama kararını veto ederek kendi açıklamasını yaptı.

Almanya, Belçika, Fransa, Polonya, İngiltere ve Estonya, Türkiye'nin, “temel güvenlik kaygılarını gidereceğine inanmadıkları” gerekçesini savunarak tek taraflı askeri eylemi durdurma çağrısında bulundu. (İHA)

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