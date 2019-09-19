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  3. ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulayacak mı? Türk yetkili açıkladı

ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulayacak mı? Türk yetkili açıkladı

ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulayacak mı" Türk yetkili açıkladı

ABD’nin Vaşington kentindeki üst düzey bir Türk yetkili, ABD’nin Türkiye’ye S-400 konusunda yaptırım uygulayıp uygulamayacağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Söz konusu yetkili, ABD Başkanı Trump’ın, “Türkiye’nin neden S-400 aldığını çok iyi anladığını ve Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını istemediğini” söyledi.

Aksam.com.tr

Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili olarak ABD’nin Türkiye’ye yaptırım uygulayıp uygulamayacağı konusu hâlen netlik kazanmadı.

Reuters’te yer alan habere göre, Vaşington’da bulunan üst düzey bir Türk yetkili, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Türkiye’nin gerekçelerini çok iyi kavradığını ve Türkiye’ye yaptırım uygulanmasına karşı olduğunu bildirdi.

Trump’ın S-400 konusunda Ankara’nın pozisyonunu kabul ettiğini ifade eden yetkili, “Beklentim, (yaptırımların) uygulanmayacağı yönündedir. ABD Başkanı Trump, S-400’ün satın alımına giden yolu tamamen anlamış durumda bulunuyor.” diye konuştu.

Herhangi bir yaptırım uygulanmasının, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un geçtiğimiz haftalardaki Türkiye ziyaretinde imzalanan 100 milyar dolarlık ticaret anlaşmasıyla çelişeceğini belirten Türk yetkili, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Önce böyle bir imza atıp ardından yaptırımlardan bahsetmek başlı başına çelişkidir.”

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