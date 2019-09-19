ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulayacak mı? Türk yetkili açıkladı

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Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili olarak ABD’nin Türkiye’ye yaptırım uygulayıp uygulamayacağı konusu hâlen netlik kazanmadı.

Reuters’te yer alan habere göre, Vaşington’da bulunan üst düzey bir Türk yetkili, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Türkiye’nin gerekçelerini çok iyi kavradığını ve Türkiye’ye yaptırım uygulanmasına karşı olduğunu bildirdi.

Trump’ın S-400 konusunda Ankara’nın pozisyonunu kabul ettiğini ifade eden yetkili, “Beklentim, (yaptırımların) uygulanmayacağı yönündedir. ABD Başkanı Trump, S-400’ün satın alımına giden yolu tamamen anlamış durumda bulunuyor.” diye konuştu.

Herhangi bir yaptırım uygulanmasının, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un geçtiğimiz haftalardaki Türkiye ziyaretinde imzalanan 100 milyar dolarlık ticaret anlaşmasıyla çelişeceğini belirten Türk yetkili, sözlerini şöyle sürdürdü: