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29 Eylül 2020 Salı 13:22 | Son Güncelleme:

ABD: Türkiye ve Yunanistan arasındaki diyaloğu destekliyoruz

ABD: Türkiye ve Yunanistan arasındaki diyaloğu destekliyoruz

Son Dakika Haberleri.. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan krizle ilgili açıklamada bulundu. Pompeo, “Türkiye ve Yunanistan arasındaki diyaloğu destekliyoruz.” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yunanistan'a yaptığı ziyarette Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.

İHA'da yer alan haberde Pompeo, "Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyaloğu güçlü bir şekilde destekliyoruz" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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