ABD: Rus askeri casus uydusu esrarengiz manevralar yapıyor

TM Dijital Haber Merkezi

Kuzey Amerika Havacılık Savunma Komutanlığı (NORAD), dünyanın hemen dışında bulunan ve gizemli bir Rus uydusu olan Kosmos-2521’in, 2019’un başından bu yana birçok yeni manevra yaptığını açıkladı.

ABD Devlet Bakanlığı, konu ile ilgili daha önce yaptığı bir açıklamada, “Bu uydunun davranışları normal uydu davranışlarına benzemiyor.” ifadelerini kullanmıştı.

ABD Silahlanma Kontrolü Müsteşarı Yleem D.S.Poblete, geçtiğimiz yıl Birleşmiş Milletler’de yaptığı açıklamada, “Bu uydunun ne olduğunu bilmiyoruz ve doğrulamak için de hiçbir yöntemimiz yok. Rusların bu uyduya yönelik hedefleri belirsiz ve bu çok can sıkıcı bir gelişme.” şeklinde konuşmuştu.

Onlarca kilometrelik yörüngesel manevra yapabilen Kosmos-2521 uydusu, 23 Haziran 2017’de Plesetsk Uzay Üssü’nden fırlatıldı. Uydu, Ekim 2017’den itibaren uzayda düzenli manevralar yapmaya başladı.