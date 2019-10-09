Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,835
  • 6,4129
  • 280.819
  • 101433
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. ABD ordusu Twitter'dan YPG/PKK desteğini gösterdi! Kullanıcılardan 'TSK'lı tepki

ABD ordusu Twitter'dan YPG/PKK desteğini gösterdi! Kullanıcılardan 'TSK'lı tepki

ABD ordusu Twitter'dan YPG/PKK desteğini gösterdi! Kullanıcılardan 'TSK'lı tepki

ABD ordusu öncülüğündeki koalisyon, resmi Twitter hesabından "SDG" etiketi açarak, terör örgütü YPG/PKK'ya desteğini gösterdi.

ABD ordusu öncülüğünde terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu (SOJTFOIR), resmi Twitter hesabından "SDG" etiketi açtı.

SOJTFOIR, resmi Twitter hesabından "SDG" etiketi açarak, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK hedeflerine yönelik olası askeri harekatına karşı, YPG/PKK'ya destek mesajı verdi.

Çok sayıda kullanıcı da koalisyonun paylaşımına yaptığı yorumlara, "TSK" etiketi koyarak tepki gösterdi.

YPG/PKK, Suriye'de silah ve lojistik desteğiyle kendisine yakın tuttuğu bazı küçük grupları 12 Ekim 2015'te SDG adı altında bir araya getirmişti. O dönemden bu yana Suriye'nin üçte birini işgal eden terör örgütü YPG/PKK, SDG ismini kullanıyor.

PKK'yı terör örgütü olarak kabul eden ABD, örgüte, iş birliğine kılıf bulma amacıyla SDG ismini vermişti. ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond Thomas, 22 Temmuz 2017'de YPG'nin adını kendilerinin tavsiyesiyle "Suriye Demokratik Güçleri" (SDG) olarak değiştirdiğini itiraf etmişti.

(AA)

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kenan İmirzalıoğlu trafiği birbirine kattı!
Yağmur Sarnıç'tan Emre Aşık'a bir şok daha!
'Kurşun' dizisinin ilk fragmanı yayınlandı
8 bin TL'lik cep telefonuyla ceviz kırdı, sosyal medyada olay oldu
Çağatay Ulusoy'un gurur gecesi
<p>Fırat´ın doğusuna yapılması beklenen askeri operasyon Barış Pınarı Harekatı´nın başlaması artık a

Cüneyt Arkın´dan ABD´ye Sert Tepki

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Uzun boyluların zorlu hayaı

İstanbul merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu