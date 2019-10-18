ABD medyası anlaşmayı böyle gördü: Başkan Erdoğan'ın dediği oldu

ABD ile sağlanan mutabakat ile terör örgütü PKK/YPG'nin 30 kilometre güneye çekileceği, silahlarınının toplanıp mevzilerinin imha edileceği ve Türkiye'ye uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılacağı açıklanmıştı.



Türkiye ile ABD arasında sağlanan Suriye anlaşması, dünya basınında geniş yer buldu.



WASHINGTON POST: ERDOĞAN'IN İSTEDİĞİ OLDU



Washington Post gazetesi “Türkiye, Suriye’nin içine doğru yürüyüşünü askıya alacak ateşkesi kabul etti ve Erdoğan'ın istediği oldu" ifadesini kullanıldı. Haberde mutabakatın şartlarına yer verildi ve söz konusu şartların Türkiye'nin istediğini aldığı anlamına geldiği belirtildi.



NEW YORK TİMES: ERDOĞAN'IN TRUMP'A KARŞI ZAFERİ



ABD'nin New York Times gazetesi dün ABD ve Türkiye arasında varılan anlaşma sonucu Barış Pınarı Harekâtı'nın 5 gün boyunca durması ve bu süre içinde YPG'nin güvenli bölgeden çekilecek olması kararını "Türkiye için zafer, Erdoğan'ın Trump'a karşı zaferi" olarak nitelendirdi.



ABD'Lİ GAZETECİLER VE TÜRKİYE KARŞITLARI NE DEDİ?

Türk ve ABD heyeti arasında varılan, 120 saat boyunca operasyonu durdurma ve bu süreç içinde terör örgütü YPG/PKK'nın güvenli bölgeden çekilmesi mutabakatı, Türkiye karşıtlığıyla bilinen ABD'li gazeteci ve ünlü isimler arasında büyük tepkiyle karşılandı. Türkiye'nin tamamen istediğini aldığını ve hiçbir taviz vermediğini belirten gazeteciler Trump'a adeta ateş püskürdü.



CNN'in ulusal güvenlik muhabiri Ryan Browne: Anlaşmanın büyük kazananının Türkiye’nin olduğu ve ABD'nin Türkiye'den hiçbir imtiyaz alamadığı gözüküyor.





ABD’li yazar ve aktör Brian Tyler Cohen: Türkler tam anlamıyla, istedikleri her şeyi aldı





The Economist'in Türkiye muhabiri Piotr Zalewski: Her ne söylerseniz söyleyin, bu Türkiye için büyük bir zafer. Türkiye'nin tampon bölge projesinin geleceği şu anda Erdoğan'ın Salı günü Putin ile yapacağı görüşmeye bağlı.





İsrail adına ABD'de lobi faaliyetleri yürüten, Halkbank davasının Türkiye aleyhine sonuçlanması için büyük çaba sarfeden Türkiye düşmanı Washington merkezli Demokrasileri Koruma Vakfı (FDD) Başkanı Mark Dubowitz ise adeta çılgına döndü:



"Türkiye’yle yapılan ateşkes anlaşması, toprak kazanan, çok az ceza ödeyen ve Trump'a üstünlük sağladığı görünen Erdoğan için zafer anlamına geliyor."





Lübnanlı blogger'ın 'baklava'lı paylaşımı ise en çok paylaşılan tivitlerden oldu.



"Trump öyle harika bir müzakereci ki, Erdoğan’a istediği her şeyi verdi ve karşılığında biraz baklava aldı."



