ABD, koronavirüs aşısını bulan Türk doktorlar Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci'yi konuşmaya devam ediyor

Koronavirüs aşısını bulan Türk çift, ABD medyasında yer almaya devam ediyor. ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal ve New York Times, Şahin-Türeci çiftinin başarılarını sütünlarına taşıdı.

TRT Haber'de yer alan habere göre, geliştirdikleri koronavirüs aşısıyla adlarını duyuran Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci, ABD basınında isimlerinden söz ettirmeye devam ediyor.

Wall Street Journal gazetesi, Şahin ile Türeci'nin başarısını sütunlarına taşıdı.

"30 YILLIK EMEK"



Batı'da ilk koronavirüs aşısının, iki Türk bilim insanı tarafından bulunduğu vurgulanan makalede, "Bu aşı, çok hızlı geliştirilen bir ilaç ama 30 yıl süren bir çalışmanın emeği" denildi.

AŞI İÇİN 13 MİLYAR DOLARDAN FAZLA GELİR TAHMİNİ



Makalede, Şahin'in Çin'de ortaya çıkan salgının dünyaya yayılacağını öngördüğü, bütün izinlerini iptal ederek ve haftanın 7 günü aşı formülleri üzerinde çalıştığı ifade edildi.

Aşının 13 milyar dolardan fazla gelir getireceği tahminine yer verilen makalede,

Şahin’in aşıdan elde edilecek geliri kanser tedavisi araştırmalarına yatıracağı bilgisi paylaşıldı.

NEW YORK TİMES: BU BAŞARI GÖÇMEN TOPLUMU OLUMLU ETKİLEYECEKTİR

New York Times da, "Türk-Alman çifti, bizi virüsten koruyabilir. Almanya, niye rahat değil?" başlıklı bir makale yayımladı.

Makalede, Şahin-Türeci çiftinin hikayesinin son 10 yılda Almanya’da yükselen göçmen karşıtlığına meydan okuyacak nitelikte olduğu vurgulandı.

"Eğer göçmen karşıtı duyguları ortadan kaldırabilecek bir şey varsa, bunu kesinlikle dünyayı ölümcül bir virüsten kurtaran bu çift yapardı."