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  3. 'ABD hükümetinin elinde FETO dosyaları var'

'ABD hükümetinin elinde FETO dosyaları var'

'ABD hükümetinin elinde FETO dosyaları var'

Yasadışı lobicilik davasında ifade veren FBI ajanı Flynn'ın ortağı Rafiekian’ın kendisinden FETO dosyaları istediğini söyledi. Söz konusu dosyaları FETO'nun sağkolu Aslandoğan da doğruladı.

HABER MERKEZİ 

ABD’nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı emekli general Michael Flynn’in sahip olduğu danışmanlık şirketinin iş ortağı Bijan Rafiekian ve Kamil Ekim Alptekin hakkında yasadışı lobicilik faaliyetleri suçlamalarının yöneltildiği soruşturmada firmanın çalışanlarından eski FBI ajanı Biran McCauley’in ifadesine başvuruldu. Ajan ifadesinde Rafiekian’in kendisinden FETÖ dosyalarını istediğini iddia etti. 

SÖZCÜDEN BÜYÜK İTİRAF

ABD'nin yayın organı Daily Caller ise bu ifadenin ardından FETO’nun sağkolu ve sözcüsü Alp Aslandoğan ile iletişime geçti. Aslandoğan verdiği demeçte “Bijan Refiekian’in Bay Fetullah Gülen’in gizli hükümet dosyalarına ulaşmaya çalışması bizleri rahatsız etmiştir” dedi. Bu ifadeyle ilk kez FETO’nun hükümetçe korunan dosyaları olduğu itiraf edildi. Demeçte söz konusu dosyalarda Türkiye tarafından kullanılabilecek bilgilerin de olduğu açıkça ima edildi.

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