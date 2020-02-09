ABD heyetinin raporu 1 ayda çıkacak

Heyetin, uçağın dışından ve içinden fotoğraflar çekerek notlar aldığı görüldü. Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi uzmanları ve ABD’li heyetin çalışmaları ışığında, kazaya ilişkin ön raporun 1 ay içinde hazırlanması bekleniyor.

Öte yandan Boeing 373 tipi yolcu uçağının enkazını kaldırma çalışmaları kapsamında, olay yerine 2 vinç getirildi. Enkaz alanındaki Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu (KAİK) ekipleri ile bazı görevliler uçağın içerisinde kalan eşyaları poşetlerle dışarı çıkartmaya devam ederken, çeşitli parçaları da söktü. Uçağın kuyruğu kesilerek Pegasus teknik elemanlarınca vinçle kaldırıldı.

ABD’li heyet fotoğraf çekip notlar tuttu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, uçak kazasında hayatını kaybeden diş hekimi Zehra Bilgi Koşar’ın (30), Tekirdağ’daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.