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  3. ABD eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Bryza: Libya'da söz sahibi Türkiye'dir
09 Haziran 2020 Salı 13:17 | Son Güncelleme:

ABD eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Bryza: Libya'da söz sahibi Türkiye'dir

ABD eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Bryza: Libya'da söz sahibi Türkiye'dir

ABD'nin eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Bryza, Libya ordusunun Hafter milislerine karşı sahada başarılı sonuçlar almaya başlamasına ilişkin, "Türkiye artık Libya'da söz sahibi, hakim güç Türkiye'de bana göre yaptığı işlerle övülmeye layık bir ülke" değerlendirmesinde bulundu.

ABD’nin eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza, ABD’de George Floyd’un öldürülmesinin ardından başlayan protestolarından, Türkiye ve ABD’nin koronavirüs (Covid-19) ile mücadelesinden, Türkiye’nin Libya’daki rolüne ilişkin, açıklamalarda bulundu. Bryza, "Türkiye artık Libya'da söz sahibi, hakim güç Türkiye'de bana göre yaptığı işlerle övülmeye layık bir ülke" dedi.

ABD’nin eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Bryza, ABD’de Floyd’un öldürülmesinin ardından başlayan protestolara ilişkin "Protestolar Trump'a ciddi bir uyarı" derken, koronavirüs salgınına ilişkin olarak da "ABD'nin neden merkez üssü haline geldi?" sorusuna " ABD Başkanı Trump salgını hafife aldı. ABD'de bu salgını yönetecek bir liderlik ruhu görülmüyor" diye konuştu.

PANDORANIN KUTUSU AÇILDI

ABD’nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde siyahi George Floyd’un polis memuru Derek Chauvin tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülmesiyle başlayan protestoları ilişkin konuşan Bryza, koronavirüse rağmen çok sayıda insanın sokaklara çıkarak protestolara katılmasını, “Güçlü bir sosyal reaksiyon” diyerek değerlendirdi.

Bryza, “Floyd’un öldürülmesinin ardından ortaya çıkan bu çok derin ve şiddetli duygular, Afro-Amerikalılar için bir adaletsizlik hissini yansıtıyor” dedi. “Pandora’nın Kutusu açıldı” diyen Matthew Bryza, “Bu protestoların koronavirüs salgınına rağmen devam etmesi, insanların bu olay karşısındaki hislerinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

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