ABD Eğitim Bakanlığı'ndan FETÖ'ye akademik darbe

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Amerikan Eğitim Bakanlığı, ülkedeki okul ve üniversitelere faaliyet izni veren Bağımsız Okullar ve Üniversiteler Akreditasyon Konsey’i (ACICS) Başkanı Michelle Edwards’a FETÖ okulları ile ilgili 6 sayfalık mektup yazdı. Bakanlığın Akreditasyon Grubu Direktörü Herman Bounds Jr. tarafından hazırlanan mektupta başta FETÖ’nün ABD’deki tek üniversitesi olan Virginia Uluslararası Üniversitesi (VIU) olmak üzere bazı özel üniversitelerin faaliyet ve akreditasyon için gerekli finansal ve işlevsel kriterleri taşımayarak güvenilir olmadığı ifade edildi. Mektupta FETÖ’nün üniversitesinin gerçekleştirdiği tüm kanunsuzluklar da tek tek yazıldı. İşte o detaylar:

BAKANLIĞIN KARA LİSTESİNDE

641 öğrencisi bulunan Virginia Üniversitesi’nde çok sayıda akademik intihal yapıldı. Lisans eğitimi mezuniyetlerinde anormal bir artış tespit edildi. Uzaktan eğitim işlevsiz bulundu. Mektupta, bakanlık yetkililerinin kampusta gerekli incelemeleri yapmalarına rağmen ‘sorun yok’ raporu vermesi de sert bir dille eleştirildi: “Ya Eyalet Komisyonu’nun standartlarında değilsiniz ya da ACICS’in gözlemcileri başarısız.”

Ayrıca “Üniversitede yeterli akademik ve idari personel yok, finansal kaynaklar etkin işleyişe yetecek miktarda değil” denildi.

29 Ekim 2019’da Teksas’taki FETÖ okulu School of Science&Technology’nin yöneticisi Zekeriya Yüksel, Eğitim Bakanı Betsy DeVos’u ziyaret etmişti. Bakanlığın mektubu, örgütün görüşmeden istediğini elde edemediğini ortaya koydu.

Bakanlık gönderdiği 6 sayfalık mektuba acil cevap bekliyor.

NEDEN İZİN VERDİNİZ?

Mektupta Virginia Yüksek Eğitim Eyalet Konseyi’nin FETÖ’nün üniversitesi için gerekli kriterleri karşılamadığına ilişkin belgeli raporuna rağmen ACICS’in neden akreditasyona izin verdiğinin bakanlık tarafından sorgulandığı vurgulandı.

‘ACICS TÜZÜĞE UYMADI’

Mektupta şu ifadeler dikkat çekti: “Eğitim Bakanlığı VIU’ya akreditasyonu için gerekli faaliyetler için geniş bir rapor sundu ancak SCHEV bu raporu göz önünde bulundurmadı. Konu basına yansıdı yine de harekete geçilmedi. ACICS’in kendi politika ve tüzüğüne aykırı davrandığı ortadadır.”

“2019 Mart’taki rapora göre VIU’nun lisansının iptal edilip SCHEV tarafından yönetilmesi önerisine ilişkin bir faaliyet yürütülmediği de tepit edildi. Bakanlığın endişe ve şikayetlerine acil cevap vermeniz bekleniyor.”

ABD Eğitim Bakanlığı’nın da Virginia Eyaleti Yüksek Eğitim Eyalet Konseyi gibi FETÖ üniversitesini radar altında tuttuğu ve kapatılması ya da Eyalet Komisyonu’na devri için harekete geçme kararı aldığı şekilde yorumlandı.

ÖRGÜTE BÜYÜK AVANTAJ SAĞLIYOR

ABD’deki sözleşmeli okulları inceleyen Center for Immigration Studies Vakfı’nın hazırladığı raporda da FETÖ üniversitesindeki kanunsuzluklara dikkat çekilmişti. Vakfın “marjinal üniversite” olarak adlandırdığı okulların örgüte büyük avantaj sağladığı da ifade ediliyor.