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  3. ABD 'doğum turizmini' yasaklıyor: Hamile kadınlara vize kısıtlaması uygulanacak

ABD 'doğum turizmini' yasaklıyor: Hamile kadınlara vize kısıtlaması uygulanacak

ABD 'doğum turizmini' yasaklıyor: Hamile kadınlara vize kısıtlaması uygulanacak

Beyaz Saray, ABD Dışişleri Bakanlığının yarın itibarıyla genellikle doğum turizmi amacıyla kullanılan “geçici ziyaretçi vizesi” B-1/B-2'yi vermeyi durduracağını açıkladı.

Donald Trump yönetimi, uzun zamandır yeni bir düzenleme getirmeyi planladığı doğum turizmi vizesine ilişkin ilk adımı attı.

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, “24 Ocak 2020’den başlamak üzere Dışişleri Bakanlığı, Amerikan topraklarında doğum yapmak suretiyle çocuklarına otomatik ve kalıcı bir şekilde ABD vatandaşlığı almak amacıyla yapılan doğum turizmine yönelik geçici ziyaretçi vizelerini (B-1/B2) artık vermeyecek." denildi.

Açıklamada söz konusu düzenlemenin ulusal ve kamu güvenliği ile Amerikan göçmenlik sisteminin uyumu açısından önemli olduğu vurgulandı. 

Doğum turizmi endüstrisinin, Amerikan hastanelerinin kaynaklarına büyük bir yük teşkil etmenin yanı sıra bazı suistimaller ve suçlara yol açtığı belirtilen açıklamada, ”Bu bariz kanuni açığı kapatmak, sık görülen suistimalleri ortadan kaldıracak ve nihai olarak da ABD’yi bu uygulamadan kaynaklanan ulusal güvenlik risklerine karşı korumuş olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

(AA)


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