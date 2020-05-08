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  3. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo İsrail'e gidiyor

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo İsrail'e gidiyor

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo İsrail'e gidiyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana ilk yurt dışı ziyaretini 13 Mayıs'ta İsrail'e gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Pompeo'nun 13 Mayıs'ta İsrail'i ziyaret edeceği bildirildi.

Açıklamada, "Bakan Pompeo, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Knesset Sözcüsü Benny Gantz ile bölgesel güvenlik meselelerini ve İsrail'in Kovid-19'a karşı mücadelesini ele alacak." ifadesi kullanıldı.

ABD'nin Donald Trump yönetimi döneminde İsrail'in "en güçlü müttefiki" olduğu vurgulanan açıklamada, ziyaretle ilgili başka detaya yer verilmedi.

Pompeo, Kovid-19 salgınında İsrail'i ziyaret eden ilk yabancı yetkili olarak da kayıtlara geçecek.

Ziyaretin, Netanyahu'nun Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerini "ilhak" kararını açıklaması beklenen bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.


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