ABD Başkanlık seçimi 2020 ne zaman yapılacak? ABD seçim anketinde kim önde?

ABD Başkanlık seçimi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump bu seçimlerde tekrardan aday olurken eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ile rekabet ediyor. Amerika, 59. başkanını için oy kullanmaya devam ederken, Trump ve Biden arasında tartışmalarda gündemde yer alıyor. Peki, ABD Başkanlık seçimi 2020 ne zaman yapılacak?

ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

ABD Başkanlık seçimi 2020 3 Kasım Salı günü yapılacak. Aynı gün, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı için de oy kullanılacak. ABD'de oy kullanma posta yoluyla gerçekleşiyor.

ABD SEÇİM ANKETİNDE KİM ÖNDE?

Seçimler öncesi anketlerdeki son durum yakından takip edilirken 2016'dan bu yana anketlerin güvenilirliği de kamuoyunda soru işareti olarak görülmeye devam ediyor.

ABD'nin önde gelen siyasi analiz sitelerinden "Real Clear Politics"in ulusal bazdaki tüm anketlerin ortalamasını derlediği anket sonuçlarına göre, Biden, ülke geneli anketlere göre yarışı Trump'ın 7,4 puan önünde götürüyor.

270 DELEGEYE ULAŞAN BAŞKAN OLACAK

3 Kasım Salı günü yapılacak başkanlık seçimlerinde seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor.

ABD'de "Delegeler Kurulu" (Electoral College) adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor. Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor.

Burada toplamda daha fazla oy alan değil, daha fazla delegeye ulaşan kişinin başkan olması, eyaletler arasındaki dengenin gözetildiği Amerikan siyasal sisteminin dikkat çekici özelliklerinden biri olarak biliniyor.

2016'daki son seçimleri kazanan Trump, 304 delegeye ulaşmış ancak rakibi Hillary Clinton, Trump'tan yaklaşık 3 milyon daha fazla oy almıştı.

Demokrat aday Biden, Pennsylvania'da 13 Ekim'de 7 puan öndeyken şu anda da Trump'a karşı 4,3 puan avantajını sürdürüyor.

Florida'da ise 13 Ekim'de Biden 3,7 puan öndeyken Trump, son dönemde ivme kazanarak farkı 1,4 puan seviyesine indirmeyi başardı.

Diğer salıncak eyaletler arasındaki Wisconsin'de 13 Ekim'de temmuzda 5,5 puan önde olan Biden şu anda 6,4 puan önde görünürken Michigan'da 17 Ekim'de 6,7 puan önde olan Demokrat aday, şu anda 6,5 puan önde gidiyor.

Yarışın en başa baş gittiği salıncak eyaletlerin başında ise Florida'dan sonra Kuzey Carolina geliyor. Trump'ın zaman zaman öne geçtiği eyalette 13 Ekim'de 1,4 puan önde olan Biden, şu anda sadece 0,6 puanla öne geçmiş durumda.

Arizona'da da 13 Ekim'de Biden 2,7 puan önde görünürken şu anda adaylar, bu eyalette başa baş konumda.

Tüm bu rakamlar göz önüne alındığında seçimlerin kaderini belirleyecek 6 kritik eyaletteki anketlere göre, iki rakibin birbirine oldukça yakın oranlar yakaladığı gözleniyor.