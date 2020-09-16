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16 Eylül 2020 Çarşamba 12:44 | Son Güncelleme:

ABD Başkanı Trump koronavirüs aşısı için tarih verdi: 3-4 hafta içinde olabilir

ABD Başkanı Trump koronavirüs aşısı için tarih verdi: 3-4 hafta içinde olabilir

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs aşısına ulaşmalarına haftalar kaldığını belirterek; 3 -4 hafta içinde olabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, koronavirüs aşısının kısa zaman içerisinde dağıtıma hazır olabileceğini duyurdu.

DHA'nın ABC News kanalına dayandırdığı habere göre; ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimi mitingi için Philadelphia bulunan ABD Başkanı Donald Trump,, koronavirüs salgınıyla mücadeleye dair gelen soruları yanıtladı.

Trump, koronavirüs aşısının kısa zaman içinde dağıtıma hazır olabileceğini söyleyerek, "Aşıya çok yakınız. Gerçeği bilmek istiyorsanız; bir önceki yönetim olsaydı ABD Gıda ve İlaç Yönetimi (FDA) ve onaylar yüzünden aşının gelmesi yıllar sürebilirdi. Ama bizim aşıya ulaşmamıza haftalar kaldı, 3 -4 hafta içinde olabilir" dedi.

ABD’DE 200 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 200 bin 197’ye yükseldi.

<div><a href='mailto:duygu.gecu@turkmedya.com.tr'>Editör: Duygu Gecü Yüzseven</a></div><p><span><a h

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