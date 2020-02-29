İdlib saldırısı sonrası ABD basınında çarpıcı yorum: 'Savaşın seyri değişebilir'

Suriye'nin İdlib kentinde, rejim unsurları tarafından, askerlerimize yönelik gerçekleştirilen kalleş saldırı sonrasında uluslararası basın, hava saldırısında 33 Türk askerinin şehit edilmesini son dakika olarak duyurdu.

Yeni Şafak Gazetesi'nin derlemiş olduğu habere göre, dünya basınına yansıyan haberlerden bazıları şu şekilde:

New York Times: Türk ordusu, Suriye'nin kuzeybatısındaki hava saldırısında büyük kayıp yaşadı. Bu saldırı Suriye'deki savaşın seyrini değiştirebilir.

Deutsche Welle (DW): Türkiye, NATO'nun 5. maddesini işletme hakkına sahip. Ancak böyle bir kontekste bu maddenin işletilmesine onay verilir mi bilinmiyor. Daha önce sadece bir kez bu madde işletildi o da ABD'nin talebiyle Afganistan'da.

Al Jazeera: Hava saldırısında Türk askerlerinin hayatını kaybetmesi gerilimi daha artıracak, yeni bir insani kriz dalgası tetiklenebilir.

Associated Press (AP): Türk yetkililer Suriye'nin kuzeybatısındaki hava saldırısında askerlerin hayatını kaybettiğini açıkladı, bir gündeki en büyük kayıp.

The Guardian: Türkiye, Suriye iç savaşında en kötü günü yaşadı. Rusya üç aydır İdlib'de Şam'a yardım ediyor.

Le Monde: Bombardımanlar Ankara ile Moskova'nın arasını açma riski doğuruyor. Rus ve Türk yetkililer arasındaki yeni tur görüşmeler Perşembe günü Ankara'da gerçekleşti, sonucuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Financial Times: Saldırı, Türkiye'yi Suriye rejimi ile Rus müttefiklerine karşı topyekûn bir çatışmaya itme riski taşıyor. Saldırıyla, İdlib'deki insani krizi ve mülteci akınını önlemeye çalışan Türkiye, NATO üyesi müttefiklerinden destek çağrısını yineleyecektir.

La Repubblica: Krizdeki tırmanma, Erdoğan'ı, karşı hareket hazırlığı için dün gece güvenlik zirvesi toplamaya zorladı. Alınan ilk kararlar, Avrupa'ya baskı yapmaya çalışma amaçlıydı. Fikir, Yunanistan, Balkanlar ve Avrupa'ya doğru yeni bir (göçmen) hareketine yeşil ışık yakmak şeklinde. Ve NATO'dan dayanışma istemek.

Aylardır Rusya ile rakip bir işbirliği içinde olan Ankara anlaşılan, bugüne kadar Vladimir Putin'in Rusyası ile karmaşık bir siyasi ve askeri oyun içinde ihmal ettiği NATO müttefiklerinden destek istiyor.

Dailymail: Türkiye Avrupalı liderler ve NATO'dan Suriye konusunda destek bekliyor.Türkiye bundan sonra Avrupa'ya gitmek istemeyen mültecileri engellemeyeceğini açıkladı.