ABD Ankara Büyükelçiliği: Türkiye'nin yanındayız
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, İdlib'de düzenlenen hava saldırısında şehit olan 2 askerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek, Türkiye'nin yanında olduklarını bildirdi.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, İdlib'de şehit olan iki askerimiz için taziye mesajı yayımlayarak "Türkiye'nin yanındayız" açıklamasında bulundu.
Büyükelçiliği resmî Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Dün, İdlib'de bir kez daha gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve ateşkes ilanı için birlikte çalışıyoruz."