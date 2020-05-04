AB toplantısına Başkan Erdoğan'dan videolu mesaj
Son Dakika Haberleri.. Başkan Erdoğan, AB Komisyonu öncülüğünde düzenlenen "Koronavirüs Küresel Mukabele Uluslararası Taahhüt Etkinliği"ne video mesaj gönderdi. Erdoğan, "(Kovid-19 ile mücadele) Milli faaliyetlerimizin yanı sıra teşhis, tedavi ve aşı geliştirilmesi yönündeki küresel çabaları destekliyoruz" dedi
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
(Kovid-19 ile mücadele) Milli faaliyetlerimizin yanı sıra teşhis, tedavi ve aşı geliştirilmesi yönündeki küresel çabaları destekliyoruz. Kovid-19 aşısı tüm insanlığın ortak malı olmalı. Üretilecek aşıya küresel erişimin garanti altına alınması prensibi itinayla uygulanmalıdır
Ayrıntılar geliyor...>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız