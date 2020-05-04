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  3. AB toplantısına Başkan Erdoğan'dan videolu mesaj

AB toplantısına Başkan Erdoğan'dan videolu mesaj

AB toplantısına Başkan Erdoğan'dan videolu mesaj

Son Dakika Haberleri.. Başkan Erdoğan, AB Komisyonu öncülüğünde düzenlenen "Koronavirüs Küresel Mukabele Uluslararası Taahhüt Etkinliği"ne video mesaj gönderdi. Erdoğan, "(Kovid-19 ile mücadele) Milli faaliyetlerimizin yanı sıra teşhis, tedavi ve aşı geliştirilmesi yönündeki küresel çabaları destekliyoruz" dedi

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

(Kovid-19 ile mücadele) Milli faaliyetlerimizin yanı sıra teşhis, tedavi ve aşı geliştirilmesi yönündeki küresel çabaları destekliyoruz. Kovid-19 aşısı tüm insanlığın ortak malı olmalı. Üretilecek aşıya küresel erişimin garanti altına alınması prensibi itinayla uygulanmalıdır

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