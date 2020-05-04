AB toplantısına Başkan Erdoğan'dan videolu mesaj

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

(Kovid-19 ile mücadele) Milli faaliyetlerimizin yanı sıra teşhis, tedavi ve aşı geliştirilmesi yönündeki küresel çabaları destekliyoruz. Kovid-19 aşısı tüm insanlığın ortak malı olmalı. Üretilecek aşıya küresel erişimin garanti altına alınması prensibi itinayla uygulanmalıdır

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