AB sonrası ilk anlaşma Türkiye ile yapıldı: Yeni bir döneme girdik

Brexit sonrası Avrupa Birliği (AB) ile vardığı anlaşmanın ardından ilk serbest ticaret anlaşmasını Türkiye ile gerçekleştirdi. İngiltere'nin, Türkiye'nin ikinci büyük ticaret ortağı konumunda olduğunu söyleyen Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, yeni bir döneme girildiğinin altını çizdi.



AA'da yer alan haberde İngiltere'nin Brexit sonrası başlayan geçiş sürecinin bitmesiyle Avrupa Birliği'yle (AB) yaklaşık 50 yıldır sürdürdüğü tarihi birliktelik sona erdi.

1973'te AB'ye üye olan ve 31 Ocak 2020'de birlikten ayrılsa da Brüksel kurallarına tabi olmayı sürdüren İngiltere için yeni bir dönem başladı.

İki taraf arasındaki ticaret, seyahat, göç, hukuk ve güvenlik gibi konularda yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi.

Başbakan Boris Johnson yeni yıl mesajında, AB'den ayrılığa ilişkin "Bu, ülke için harika bir an. Özgürlüğümüzü elimize aldık ve bundan mümkün olan en iyi şekilde yararlanmak bize bağlı." ifadelerini kullandı.

Yayan yaptığı açıklamada, gerek İngiltere ile AB ve gerekse Türkiye ile İngiltere'nin dış ticaret politikası uygulamaları bakımından yeni bir döneme girdiğini söyledi.

Yayan, kendileri için önemli ticaret partneri olan İngiltere ile Türkiye arasında geçen günlerde imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) sayesinde, mevcut ihracat seviyesinin, Brexit sonrası dönemde de devam etmesinin öngörüldüğünü kaydetti.

Ancak Türkiye'nin, son 10 yılın 6’sında İngiltere ile olan çelik ticaretinde, ticaret açığıyla karşı karşıya kaldığını vurgulayan Yayan, şunları kaydetti:

"2020 yılının 10 ayında Türkiye'nin İngiltere'ye çelik ürünleri ihracatı yüzde 64,5 azalarak 101,7 bin ton olurken, söz konusu dönemde ithalat yüzde 41,8 artışla 334,2 bin tona yükseldi. Bizim için İngiltere, Almanya'dan sonra Türkiye'nin ikinci büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor. Ticaret anlaşmasının, Brexit sonrası belirsizlikleri ortadan kaldırarak ülkeler arasındaki ticari ilişkileri iyileştirmesi ve bu kapsamda çelik ticaretini daha dengeli bir yapıya kavuşturmasını bekliyoruz."

AB SONRASI İLK ANLAŞMA TÜRKİYE İLE YAPILDI

Birleşik Krallık, Brexit sonrası Avrupa Birliği (AB) ile vardığı anlaşmanın ardından ilk serbest ticaret anlaşmasını Türkiye ile gerçekleştirirken, Türkiye böylelikle Gümrük Birliği'nin 25 yıl boyunca getirdiği kazanımları korumuş oldu.

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalanması dolayısıyla düzenlenen tören, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss'ın video konferans ile katılımıyla gerçekleştirilmişti.

Birleşik Krallık'ta 23 Haziran 2016 tarihinde yapılan referandum sonrasında başlayan Brexit süreci 1 Ocak 2021 tarihinde tamamlandı. Bu kapsamda, Türkiye'nin 1 Ocak 2021'de Birleşik Krallık ile Gümrük Birliği ilişkisi sona erdi.

Ticari ilişkilerin bir STA temelinde sürdürülebilmesini teminen Türkiye ve Birleşik Krallık arasında 2017 yılından bu yana temas ve müzakereler gerçekleştirildi. Anlaşma ile Brexit sonrası iki ülke arasındaki ticaret yapısıyla ilgili belirsizlik ortadan kalktı.

Türkiye'nin, çok önemli bir ticaret ortağı olan Birleşik Krallık ile ticaretten yatırımlara geniş bir yelpazede ortaklık ilişkisi bulunuyor.

Birleşik Krallık'a geçen sene 11,2 milyar dolarlık ihracat yapılırken, bu ülkeden 5,6 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirildi. Birleşik Krallık, Türkiye'nin ihracatında Almanya'nın ardından ikinci sırada ve en fazla ticaret fazlası verilen ülkelerden biri konumunda yer alıyor.

Haberin Özeti

İngiltere,sonrası ilk'nı Türkiye ile imzaladı. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri, yeni dönemi değerlendirdi.