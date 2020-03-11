'AB ile yeni bir dönem başlayabilir'

EMİN PAZARCI



İdlib’deki durumu ve mülteci meselesini ele almak için Brüksel’e geldik. Fakat meseleyi sadece bu iki konudan ibaret görmüyoruz. Hem NATO Genel Sekreteri Stoltenberg hem de AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu güvenlik tehditlerini ele aldık. NATO’nun ve AB’nin üzerine düşen görevlerin olduğunu muhataplarımıza ilettik. 11 Mart Çarşamba günü (bugün) yapılacak NATO toplantısından olumlu bir netice çıkmasını bekliyoruz.

AB başkanlarıyla yaptığımız görüşmede Türkiye-AB ilişkilerini geniş perspektiften ele almamız gerektiğini söyledim. Bu bağlamda 18 Mart 2016 tarihli Türkiye-AB Mutabakatı’nın gözden geçirilerek güncellenmesi, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, Schengen konusunun halledilmesi, müzakerelerin canlandırılması ve yeni fasılların açılması, mülteciler için vaat edilen 3+3 toplam 6 milyar euro fonun hızla aktarılması ve ilave fon temini konuları üzerinde durduk.

26 MART’A KADAR SÜRECEK



AB başkanları 18 Mart Mutabakatı çerçevesinde AB’nin yavaş hareket ettiğini kabul ettiler. Süreci hızlandırmak için ortak çalışma yapılacak. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve AB Yüksek Temsilcisi Borrell süreci yürütecek. 26 Mart’taki AB Liderler Zirvesi’ne kadar çalışmanın ilk ürünlerini vermesini öngörüyoruz.. Avrupa’nın büyük fotoğrafı görmesi gerekiyor. Enerjiden güvenliğe her alanda işbirliğine ihtiyacımız var. Uyum içinde olursak Türkiye de AB de daha güçlü ve güvenli olur. AB ile yeni bir süreç başlatabiliriz.

NİSA EFENDİOĞLU: Bazı AB ülkeleri sığınmacı çocukların kabulüne ilişkin kararlar aldı. Arka planında asimilasyon politikası olabilir mi?

Maalesef Almanya’da bu yoğun bir şekilde devam eden bir süreç. Biz cuma günü bir adım atacaktık. Sayın Merkel ve Sayın Macron İstanbul’a gelecekti, gerçekleşmedi. Çünkü pazar günü Fransa’da yerel seçimler olması hasebiyle önümüzdeki hafta salı günü bu buluşmayı İstanbul’da gerçekleştireceğiz. Eğer Boris Johnson da gelebilirse bu zirveyi dörtlü, gelmezse üçlü olarak yapacağız.

YUNANİSTAN’IN TAVRI CİNAYET



ŞEBNEM BURSALI: Yunanistan’a kapıları açma çağrınız olmuştu. Bu konuda ne ilave etmek istersiniz?

Bir defa Yunanistan önce uluslararası hukuku bilmiyor. Sayın Miçotakis’in önce uluslararası hukuku öğrenmesi lazım. Sınır hattında takındıkları tavrın bir cinayet olduğunu bilmeleri lazım. Öldürdükleri 4-5 tane mülteci var. O çırılçıplak soydukları insanları, bütün o resimleriyle, bu seneki BMGenel Kurul Toplantısı’nda gözlerinin önüne sereceğiz.Yunanistan’a teklifimdir; kapılarını açsın. Yunanistan’dan Avrupa’nın diğer ülkelerine geçip gitsinler.

AHMET HAKAN COŞKUN: Rus medyasının sizin Putin’i beklerken olduğu iddia edilen bazı görüntülerinizi yayınlamasına ne diyorsunuz?

Türkiye ve Rusya ilişkileri bu tür medyatik manipülasyonlara kurban edilemez. Arkadaşlarımız konuyla ilgili bütün muhataplarıyla görüştüler. Herhangi bir kastın kesinlikle söz konusu olmadığını, kendilerinin de bu tutumdan ciddi manada rahatsız olduklarını ifade ettiler.

HSK, KILIÇDAROĞLU İÇİN GEÇ BİLE KALIYOR



MEHMET ACET: Kılıçdaroğlu’nun “Ordunun emir ve komuta zinciri yoktur” ve “Hakimler ve savcılar alçak kurulu” sözleriyle ilgili değerlendirmeniz olur mu?

Milli Savunma Bakanlığı mevcut şekle dönüştükten sonra TSK, bakanlığa bağlanmıştır. Kuvvet Komutanları ise Genelkurmay Başkanımıza bağlıdır. Değişiklik söz konusu değildir. Bu adamın bütün derdi, bunları nasıl yıpratırız! Düşünün; bakanının parlamentoya girmesini engelleme gayretlerine varıncaya kadar edep dışı hareketler yapıyor. Niçin geliyor o bakanlar oraya? Parlamentoyu bilgilendirmek için geliyor. Neymiş, milletvekili değilmiş! İkinci boyutu ise HSK’ya yaptığı yakıştırma… HSK da yargı da seninle ilgili gerekli neyse o muameleyi yapacaktır. Bana göre geç bile kalıyorlar... Bazı haberler geliyor; Bay Kemal tansiyonu düşürmek istiyor diye. Bunun farkına vardıysa, tansiyonu düşürebilir, neden düşürmüyor?

PETROL GELİRİYLE ÇÖZÜME PUTİN ‘OLABİLİR’ DEDİ



Suriye’de bizim için şurası çok önemli; Kamışlı petrol rezervlerinin olduğu bir yer. Petrol rezervinin olduğu diğer yer Deyrizor. Burada teröristler kaynağı sömürüyor. Buranın üzerinde Amerika’nın da planı var. Kamışlı üzerinde de Putin’in bir planı var. Ben Sayın Putin’e şu teklifi yaptım; “Buradan elde edilen petroller yardımıyla, biz işin müteahhitlik tarafını yaparız, eğer mali noktada destek verirseniz, gelin bu yıkılmış olan Suriye’yi ayağa kaldıralım.” Putin de “Olabilir” dedi. Aynı teklifi Trump’a da yapabilirim. Buralardan gelecek imkanla Suriye’yi yeniden imar etme şansımız doğar.

Başkan Erdoğan, 86 yaşında hayatını kaybeden eski Adalet Bakanı Şevket Kazan’ın cenaze törenine katılıp tabuta omuz verdi. Kazan, Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ABD S-400 KONUSUNDA YUMUŞADI



S-400 konusunda Stoltenberg’in kanaati bellidir; “Üyelerimizin kendi tercihidir. Biz onlara bir tercih baskısı yapmayız, yapamayız.” Patriot konusunda bildiğiniz gibi Amerika’ya şu teklifi de yaptık; “Eğer verecekseniz siz de Patriot verin.” S-400 konusunda onlar da epeyce yumuşadılar, “S-400’leri devreye almayacağınıza dair bize söz verin” noktasına geldiler. Şu anda İdlib’de Pantsir’ler var. Libya’da da var. İdlib’de biz 8 Pantsir’i SİHA’larla yok ettik. Bunlar tabi ifiyatları da çok yüklü ve önemli hava savunma sistemleri. Şu an geçici bir ateşkes de olsa süreç iyi gidiyor. Temennim kalıcı ateşkese de dönüşür. Ateşkesin ardından İdlib’e yavaş yavaş dönüşler de başladı.

Erdoğan’ın koronavirüs önlemi, büyükelçilerin güven mektubu sunduğu kabulde de devam etti.

KORONAVİRÜSTE HAZIRLIKLARIMIZI İYİ YAPTIK



HACI YAKIŞIKLI: Koronavirüste en güvenilir ülkelerden biri Türkiye gözüküyor. Sağlık yatırımlarının bunda etkisi nedir?

Salgın belirginleştiği andan itibaren erken dönemde hiç tereddüt etmeden bütün tedbirlerimizi uygulamaya koyduk. Alınacak kişisel tedbirler de çok büyük önem arz ediyor. Koronavirüse yönelik alt yapı ve ön hazırlıklarımızı iyi yaptık. Sağlık tesislerimiz zaten bu konuda tartışılmaz. Koronavirüse yönelik bütün malzemelerin ikmalinde iyiyiz.

Yaş haddinden emekliye ayrılacak olan Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ve Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Erdoğan’a veda ziyaretinde bulundu.