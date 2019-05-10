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  3. AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına ara verildi

AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına ara verildi

AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına ara verildi

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma yuvarlanan AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına ara verildi.

Nişancı'nın düştüğü bölgeye gelen AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekiplerinden oluşan 100 kişi, arama kurtarma çalışmalarını gün boyu sürdürdü.

Havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalara yarın sabah yeniden başlanacak.

Bu arada, ekiplerin yarınki çalışmaları dalgıç adamlar yardımıyla ağırlıklı olarak derede sürdüreceği öğrenildi.

(AA)

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