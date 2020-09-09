  • $7,4922
  • 8,8503
  • 469.233
  • 1099.68
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • AA Genel Müdürlüğüne girmeye çalıştı... Baltalı saldırgan etkisiz hale getirildi!
09 Eylül 2020 Çarşamba 19:30 | Son Güncelleme:

AA Genel Müdürlüğüne girmeye çalıştı... Baltalı saldırgan etkisiz hale getirildi!

AA Genel Müdürlüğüne girmeye çalıştı... Baltalı saldırgan etkisiz hale getirildi!

Anadolu Ajansı'nın (AA) Ankara Maltepe'de bulunan Genel Müdürlüğüne baltayla girmeye çalışan saldırgan gözaltına alındı.

Ankara Maltepe'de bulunan Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü önüne akşam saatlerinde elinde baltayla gelen ve isminin Emre Öz olduğu öğrenilen saldırgan AA'ya yönelik tehditlerde bulundu.

AA'nın aktardığı habere göre, Genel Müdürlük binasına girmek isteyen saldırgan, AA güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle yere yatırılarak kelepçelendi ve etkisiz hale getirildi.

Saldırgan, durumun aktarılmasıyla AA'ya gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

<p>İstanbul'da toplu taşımada yeni kurallar</p><p>METRO-TRAMVAYDA YARI KAPASİTE</p><p>

Bir Dakikada Gündem

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Kayseri'de 7,5 milyon yıllık gergedan, zürafa, fil fosilleri bulundu

Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısını hedef aldılar! Korkunç saldırı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.