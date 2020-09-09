09 Eylül 2020 Çarşamba 19:30 | Son Güncelleme:
AA Genel Müdürlüğüne girmeye çalıştı... Baltalı saldırgan etkisiz hale getirildi!
Anadolu Ajansı'nın (AA) Ankara Maltepe'de bulunan Genel Müdürlüğüne baltayla girmeye çalışan saldırgan gözaltına alındı.
Ankara Maltepe'de bulunan Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü önüne akşam saatlerinde elinde baltayla gelen ve isminin Emre Öz olduğu öğrenilen saldırgan AA'ya yönelik tehditlerde bulundu.
AA'nın aktardığı habere göre, Genel Müdürlük binasına girmek isteyen saldırgan, AA güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle yere yatırılarak kelepçelendi ve etkisiz hale getirildi.
Saldırgan, durumun aktarılmasıyla AA'ya gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.