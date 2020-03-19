Ziya Selçuk canlı yayında açıklama yaptı! AA Editör Masası nereden izlenir?

AA Editör Masası canlı yayını araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayında soruları yanıtlıyor. Bakan Selçuk'un uzaktan eğitim ile ilgili detayları aktardı. Daha önce yapılan açıklamada uzaktan eğitimin 23 Mart tarihinde açıklanacağı duyurulmuştu.



AA EDİTÖR MASASI NEREDEN İZLENİR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, #AAEditörMasası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Canlı yayına Anadolu Ajansı'nın resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşıldı.

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMALAR

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sınavların yüz yüze yapılan eğitimlerden yapacaklarını bildirdi.

'İkinci hafta tatil değil uzaktan eğitim'

Okulların tatil edilmesine ilişkin Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

'Bu sürecin uzaması ya da uzamamasına ilişkin bizim hazırlıklarımız var, senaryolarımız var. Bütün vatandaşlar şundan emin olsun, çocuklarımızın, öğrencilerimizin hukukunu her zaman koruruz. İkinci hafta tatil değil uzaktan eğitim. Uzayıp uzamaması, Bilim Kurulunun alacağı tavsiye kararları doğrultusunda ortaya çıkacak."

'Öğrenciler yüz yüze hangi eğitimi aldılarsa sınav içerikleri de onlardır'

Televizyonda eğitimle tam bir eğitimin söz konusu olamayacağını, bunun farkında olduklarını ve tedbirlerini almak zorunda olduklarını belirten Bakan Selçuk, "Öğrenciler yüz yüze hangi eğitimi aldılarsa sınav içerikleri de onlardır." ifadelerini kullandı.

'Bütün dünyada 1 milyara yakın öğrenci okula gitmiyor'

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Dün itibarıyla 900 milyon öğrenci okulda değil. Bütün dünyada 1 milyara yakın öğrenci okula gitmiyor. Bu sayı artacak." dedi.

'Uzaktan eğitimimizin şu andaki merkezi televizyon'

Televizyonda verecekleri eğitimin aynı zamanda geçmiş konularla, yüz yüze eğitimle de bağlantılı olacağını belirten Bakan Selçuk, "Uzaktan eğitimimizin şu andaki merkezi televizyon çünkü internet erişimiyle ilgili bazı sınırlılıklar var." ifadelerini kullandı.

Selçuk, "Destekleme ve yetiştirme kurslarını, bu virüsten dolayı ortaya çıkan telafi ihtiyaçlarını gidermeye yönelik hale getiren program hazırladık" diye konuştu.

'Uzaktan eğitim dersleri pazartesi 09.00'da başlayacak'

Uzaktan eğitimle ilgili, bütün ekip ve içeriklerin hazır olduğunu ve çekimlerin bittiğini belirten Selçuk, şöyle devam etti:

'Uzaktan eğitim dersleri pazartesi 09.00'da başlayacak. Dersler okuldaki gibi 40 dakika değil 20 dakika olacak. Diyelim çocuk izleyemedi, kaçırdı. Tekrar saatleri var. İlkokulun, ortaokulun, lisenin listesi ayrı. Bunların hepsi hazır.'

Uzaktan eğitim konusunda dünyada en iyi Çin'in olduğunu sonra Türkiye'nin geldiğini dile getiren Selçuk, 'Bunu ulusal düzeyde yapan nadir ülkelerden biriyiz.' şeklinde konuştu.

'Televizyon kanallarıyla ilgili tüm ayrıntılar bütün televizyonlarda yer alacak'

Selçuk, "Televizyon kanallarıyla ilgili tüm ayrıntılar birazdan bütün televizyonlarda, haber mecralarında yer alacak. Şu anda dağıtımı yapılıyor." dedi.

'23 Mart günü akademik destek yazılımı açılacak'

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, özel okullardaki öğrencilere de 23 Mart günü akademik destek yazılımının açılacağını açıkladı.

Selçuk, şöyle devan etti:

"Biz 'Televizyondan izlediğiniz derslerden sınav yapacağız' diye bir yaklaşım içinde değiliz. Bizim derdimiz denetlemek değil, bizim derdimiz illa sınav yapalım da değil. Bizim derdimiz eğitimi eğitim gibi yapmak."