AA Editör Masası canlı yayını nereden izlenir? Bakan Selçuk'tan müjdeli haber

Anadolu Ajansı Editör Masası canlı yayını izleyiciler tarafından araştırılıyor. Ziya Selçuk Anadolu Ajansı canlı yayında soruları cevapladı. Ek atama bekleyen öğretmenler açıklamanın nereden izleneceğini merak ediyorlardı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk “Gençlerin beklentileri var. Biz de bu konuda son derece büyük bir gayret sarf ediyoruz. Ben burada sayın Cumhurbaşkanımıza, sayın Maliye Bakanımıza özel bir teşekkür borçluyum. Bu dönem 20 bin ek atama daha gelecek inşallah.” dedi.

AA EDİTÖR MASASI CANLI YAYINI NEREDEN İZLENİR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, #AAEditörMasası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Canlı yayına Anadolu Ajansı'nın resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşıldı.

11:00'da başlayan canlı yayın sona erdi.

EK ATAMA MÜJDESİ!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk “Gençlerin beklentileri var. Biz de bu konuda son derece büyük bir gayret sarf ediyoruz. Ben burada sayın Cumhurbaşkanımıza, sayın Maliye Bakanımıza özel bir teşekkür borçluyum. Bu dönem 20 bin ek atama daha gelecek inşallah.” dedi.

BAKAN SELÇUK’TAN HEYECANLANDIRAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un resmi Twitter hesabı üzerinden, “İlkbaharın müjdesi ilk cemre bugün havaya düştü. Belki bahar gibi güzel haberler vardır da Ziya Öğretmen saat 11.00’da @anadoluajansi Editör Masası canlı yayınında açıklayacaktır.” denildi.