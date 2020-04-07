A101'e bu hafta neler geliyor? A101 9 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayında

A101 aktüel kataloğu bu hafta da dopdolu. A101 9 Nisan aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. Her hafta Perşembe günü birbirinden çeşitli aktüel ürünlerle raflarını dolduran A101'e bu hafta neler geleceği merak ediliyor. 7'den 70'e herkese hitap edebilecek ürünler hızlıca tükeniyor. A101'de bu hafta Crocs terlikler 189,95 TL'den, SEG derin dondurucu 1.199 TL'den, 4 basamaklı merdiven 75 TL'den satılıyor. A101 9 Nisan aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde..