A101 saat kaçta açılıyor, açılış saati nedir? İşte 2020 A101 çalışma saatleri

A101 kaçta açılıyor? sorusu corona virüs salgınının olduğu şu günlerde yoğun ilgi görüyor. A101 çalışma saatleri nedir? Vatandaşlar indirimli ürünler satan marketlere yoğun ilgi gösteriyorlar. Bu marketler arasında yer alan A101’e her hafta perşembe günleri haftanın fırsat ürünleri geliyor. Korona virüs önlemleri kapsamında market çalışma saatlerinin değişip değişmediği ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte detaylar…

A101 KAÇTA AÇILIYOR?

A101 marketleri sabah 09:00’da açılmaktadır. Öğle tatili arası vermeyen A101 akşam saat 21:00’a kadar hizmet vermeye devam ediyor. Sadece cuma günleri Cuma namazı için öğle arası vermektedir. A101 hafta sonları yani Cumartesi ve Pazar günleri aynı saatler içerisinde çalışmaya devam ediyor.