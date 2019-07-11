A101 kaçta açılıyor? A101 çalışma saatleri 2019

Her hafta Perşembe günü A101 mağazalarında Aktüel indirimli ürünler satışa sunuluyor. Her hafta farklı indirimlerle tüketicinin karşısına çıkan A101'in çalışma saatleri ve indirimleri tüketiciler tarafından araştırılıyor. 2019 A101 çalışma saatleri hakkında en detaylı bilgiler ve A101 mağazaları hakkında merak edilen bir çok sorunun cevabı haberimizin detaylarında.

A101 KAÇTA AÇILIYOR?

A101 marketleri sabah 09:00’da açılmaktadır. Öğle tatili arası vermeyen A101 akşam saat 21:00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Sadece cuma günleri Cuma namazı için öğle arası vermektedir. A101 hafta sonları yani Cumartesi ve Pazar günleri aynı saatler içerisinde çalışmaya devam eder.

A101 HAKKINDA

28 Mart 2008 yılında kurulan Yeni Mağazacılık A.Ş. yani A101, “Harca Harca Bitmez” sloganı ve “Hard discount” konsepti ile Türkiye’nin 81 ilinde 8000 mağazası ve toplam 16 bölge müdürlüğü ile hizmet vermektedir. 2008 yılından günümüze müşterilerine düşük fiyatlarla kaliteli gıda ve tüketim ürünleri sunan A101, aynı zamanda Türkiye’nin en büyük marketler zinciri unvanına sahip.

A101 merkez binası Genel Merkez Saray Mahallesi, Naya Sokak No: 2/A 34768 Ümraniye, İstanbul adresinde bulunmaktadır. A101 merkez şubesine 0216 633 25 00 numaralı telefon aracılığıyla veya 0216 633 25 00 faks numarasıyla erişebilirsiniz.