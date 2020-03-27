A101 çalışma saatleri değişti! A101 kaçta açılıyor? İşte detaylar…

A101 market kaçta açılıyor? sorusunun cevabını merak eden vatandaşlar arama motorlarında araştırma yapıyor. BİM çalışma saatlerini güncelledi. Market açılış ve kapanış saatlerinin yeniden düzenlenmesiyle birlikte, A101 çalışma saatleri de belli oldu. Detaylar haberimizde…

A101 KAÇTA AÇILIYOR?

Bim ve A101 marketler tarafından yapılan son dakika açıklamasında bugünden itibaren Bim ve A101 marketlerin çalışma saatlerinde değişiklik yapıldığına dair ifadelere yer verildi; “Aldığımız tavsiye kararı, üyemiz marketlerin 26 Mart Perşembe gününden itibaren çalışma saatlerini haftanın yedi günü 10:00 açılış ve 20:00 kapanış olarak düzenlemeleri yönündedir. Çalışanlarımızın işe geliş gidiş koşullarını, mağaza içinde oluşacak yoğunlukları, ürün tedarik süreçlerimizi ve market içi sağlıklı hizmet için genel hijyen çalışmalarını dikkate alarak bu kararı verdik. Müşterilerimizin acil ihtiyaçları haricinde evden çıkmamaya özen göstereceklerine ve alışverişleri için bu saatlere dikkat edeceklerine inanıyoruz.”

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

Çalışma saatleri değişiklik kararı sonrası A101’den ise şöyle bir açıklama yapıldı: