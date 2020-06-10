991. hafta Şans Topu çekiliş sonuçları yayınlandı! Şans Topu sonuçları 10 Haziran 2020 şanslı rakamları...

991. hafta Şans Topu sonuçları MPİ tarafından yayınlandı! Milli Piyango İdaresi ve noter heyeti huzurunda gerçekleştirilen Şans Topu çekiliş sonuçları ‘mpi.gov.tr’ adresi üzerinden canlı olarak yayınlandı. Kolay yoldan para kazanmak isteyenler çekilişe yoğun katılım gösterdi. Büyük ikramiye kazanan kuponların, Eskişehir'in Odunpazarı ve Konya'nın Selçuklu ilçelerinden yatırıldığı bildirildi. İşte Şans Topu 10 Haziran 2020 sonuçları...



ŞANS TOPU 10 HAZİRAN 2020 SONUÇLARI BELLİ OLDU!

Şans Topu sonuçları 10 Haziran Çarşamba: 16, 19, 23, 30, 32 + 03



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şans Topu oyununun 991. çekilişinde kazandıran numaralar 16, 19, 23, 30, 32 ve artı 3 olarak belirlendi.



Çekilişte 5 artı 1 bilen 2 kişi 403 bin 383'er liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Büyük ikramiye kazanan kuponların, Eskişehir'in Odunpazarı ve Konya'nın Selçuklu ilçelerinden yatırıldığı bildirildi.

Öte yandan internet üzerinden oynanan Süper Şans Topu oyununda aynı şanslı numaraları bilen 1 kişi, 227 bin 15 liralık büyük ikramiyenin sahibi oldu.

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ŞANS TOPU OYUNU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, talihlilerin kupon doldurarak katıldığı bir oyundur. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekilişin kuponu, iki sayı kümesinden meydana gelir. Birinci sayı kümesi 1'den 34'e kadar, ikinci sayı kümesi de 1'den 14'e kadar olan sayıları içerir. Birinci sayı kümesinden 5 tane, ikinci sayı kümesinden de 1 tane sayı seçilir ve işaretlenir. Oynanan her kolon için ücret verilir. Katılımcılar, kupondaki çoklu çekiliş seçeneğini işaretleyerek oynanan sayıların birden fazla çekiliş için geçerli olmasını sağlayabilirler. Oynanan kuponun iptali için de 'İptal' kutucuğunun işaretlenmesi gerekir.

ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Şans Topu çekilişleri her hafta Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilir. Şans Topu çekilişi sonucunda 1+1, 2+1, 3+1, 4, 4+1, 5 ve 5+1 bilen talihliler ikramiye almak için hak kazanırlar. Çekiliş sonucunda ikramiye almaya hak kazanan talihliler içerisinden;5+1 bilen talihliler Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden,4+1 bilen ve 5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,1+1, 2+1, 3 ve 3+1 bilen talihliler de loto bayilerinden ikramiyelerini alabilir.

Şans Topu çekilişinde ikramiye almak için hak kazanan talihlilerin bir sene içerisinde ikramiyelerini alması gerekir. Bir yılsonunda alınmamış olan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için ödeme yapılmaz.