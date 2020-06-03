03 Haziran 2020 Çarşamba 08:01 | Son Güncelleme:
98'i muvazzaf 118 kişi gözaltına! Her soruşturma ankesöre çıkıyor
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturmada İstanbul merkezli 35 ilde, 98'i muvazzaf toplam 118 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
HİLAL YILDIRIM
İlk operasyonda itirafçı olan şüphelilerin ifadeleri ve ankesör analizleriyle belirlenen 24’ü muvazzaf, 12’si askeri öğrenci toplam 42 şüpheli yakalandı. İkinci operasyon ise mahrem yapılanmadaki sivillerle ankesör üzerinden iletişim kuranlara yapıldı. 74’ü muvazzaf, 2’si sivil toplam 76 şüpheli yakalandı. 26 Kasım 2017’den bu yana ankesör soruşturmalarında bin 604 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.