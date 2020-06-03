98'i muvazzaf 118 kişi gözaltına! Her soruşturma ankesöre çıkıyor

HİLAL YILDIRIM

İlk operasyonda itirafçı olan şüphelilerin ifadeleri ve ankesör analizleriyle belirlenen 24’ü muvazzaf, 12’si askeri öğrenci toplam 42 şüpheli yakalandı. İkinci operasyon ise mahrem yapılanmadaki sivillerle ankesör üzerinden iletişim kuranlara yapıldı. 74’ü muvazzaf, 2’si sivil toplam 76 şüpheli yakalandı. 26 Kasım 2017’den bu yana ankesör soruşturmalarında bin 604 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.