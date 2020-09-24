900 adımda 900 yıl gezinti

Tarih boyunca “birlik, beraberlik, huzur ve kardeşlik” ikliminin hakim olduğu, Anadolu’nun mayası, medeniyetler şehri Tokat, 2023 hedefine hazırlanıyor. Tarihi, kültürel değerleri, verimli arazileri ve göz dolduran hizmetlerle “Orta Karadeniz’in parlayan yıldızı” olan Tokat’ın çehresi, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile günden güne değişiyor. 61 projeden sonra ikinci dönemde de 71 proje için kolları sıvayan Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat’ın asırlık yapıları ve tabiatıyla zengin bir coğrafyada yer aldığını söyledi.

AÇIK HAVA MÜZESİ GİBİ OLCAK



Tokat’ın 1.100 rakımına varan verimli ovalarıyla bölgenin “yaş sebze-meyve ambarı” olduğunu ifade eden Eroğlu, “Kelkit ve Yeşilırmak’la sulanan ovalarıyla Tokat, içinden nehir geçen nadir şehirlerden. Tarihi yaklaşık 800 seneye dayanan Taşköprü’nün (Hıdırlık) üzerinde boy saldığı Yeşilırmak, şehrimizi ikiye bölmekte. Kanal Tokat ile buraya başka bir güzellik kattık. Tokat için rahatlıkla “900 adımda 900 yılın gezip görülebileceği ender bir kent” diyebiliriz. Tokat; Türklerin Anadolu’ya gelişlerinden itibaren 900 yılda Türk-İslam Mimarisi adına ortaya koydukları önemli eserlerin kesintisiz olarak görülebileceği birkaç şehirden biridir, hatta birincisidir. Birkaç seneye kadar açık hava müzesine de bürünecek” dedi.

‘MEYDAN’ GÜZELLİĞE AÇILDI



Tokat Belediyesi, şehrin merkezini bambaşka bir güzelliğe kavuşturan 30 milyon lira bedelli Meydan Projesi’ni büyük oranda tamamladı.

SU VE TEMİZLİK MÜZESİ ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLAYACAK



Tarihi Sulusokak bölgesinde yer alan Osmanlı döneminden kalma tarihi hamam, restorasyon çalışmalarının tamamlanması ile Su ve Temizlik Müzesi olacak. Başkan Eroğlu, “Projenin, Anıtlar Kurulu’ndan geçmesinin ardından restorasyon çalışmalarımıza başladık. Bu yılsonuna kadar bu eserin restorasyon çalışmalarını bitirerek şehrimizin 13. müzesi olarak Tokat’ımıza kazandırmış olacağız” diye konuştu.

KANAL TOKAT ÇEVRE İLLLERİN DE İLGİ ODAĞI



Projeler arasında Kanal Tokat’ın ön plana çıktığını belirten Başkan Eroğlu, bir örneğinin başka hiçbir yerde olmadığını söyledi. “Sadece Tokat’a has” diyen Eroğlu, “Bu güzelliğin benzerleri olabilir. Örneğin, Eskişehir’de Porsuk Çayı, Venedik’te Büyük Kanal ve Amsterdam’daki kanallar... Kanal Tokat’ın güzelliği ve farklılığı suyunda, tarihinde, tabiatında. Çevresinde peyzaj alanları mevcut. Yani Kanal Tokat böylesine bir komple çalışma” dedi. Vizyon Projeler arasında yer alan ve yaklaşık 16 milyon TL’ye mal olan Kanal Tokat’ın 2018 yılında faaliyete başlaması ile şehrin turizm sektörünün önemli ölçüde olumlu etkilendiğini ifade eden Başkan Eroğlu, “Çevre il ve ilçelerden özellikle yaz aylarında şehrimize Kanal Tokat’ı görmek, sosyal imkânlardan faydalanmak için birçok insan geliyor. Çevre illerden ve ilçelerden gelen misafirlerimiz ışıklı su gösterisi eşliğinde, bir yandan semaverde çay keyfi yaparken bir yandan da Osmanlı gondolları ile 1250 yılında yapılan Hıdırlık köprüsünün altından geçerek Yeşilırmak’ta gezinme imkânı buluyorlar” diye konuştu.

TARİHİ HIDIRLIK KÖPRÜSÜ ESKİ İHTİŞAMINA KAVUŞUYOR



Hıdırlık Köprüsü’nde restorasyon çalışmalarının başlatılması için girişimlerde bulunduklarını belirten Başkan Eroğlu, şunları söyledi: “Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun ilimizi ziyaretlerinde köprüde incelemelerde bulunmuştu. Bakan Bey’in talimatıyla ihale yapılarak restorasyon işlemleri başladı. İnşallah 2021 yılı içerisinde halkımızın kullanımına açacağız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız başta olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü Köprüler Dairesi Başkanlığımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

İLK HEDEFİMİZ 1 MİLYON TURİST



Şehrin tarihi ve kültürel varlıkları ile henüz hak ettiği yerde olmadığını belirten Başkan Eyüp Eroğlu “Potansiyeli, barındırdığı güzellikler, gastronomisi, coğrafyası, iklimi, toprağı, turizmi, tarihi, insanı ve kültürüyle Tokat çok daha iyi yerleri hak ediyor. Hedefimiz yılda bir milyon insanın geleceği şehirde turizm aksı oluşturabilmek. Şu anda 250-300 binlerdeyiz. Sayıyı bir milyona çıkarabilmeliyiz. Bunu hep birlikte el birliğiyle yapacağız” dedi.

İKİ AYRI BÖLGEYE YÜZME HAVUZU



“Tokat Belediyesi olarak spora ve sporcuya her zaman destek oluyoruz” diyen Başkan Eroğlu, şunları söyledi: “Bu kapsamda mahallelerimizde spor yapılabilecek alanlar oluşturmayı kendimize hedef edinmiştik. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar belediyemiz bütçesi ile dokuz farklı bölgede sentetik çim saha, şehrimizin iki ayrı noktasında da spor kompleksleri ve basketbol sahaları yaptık. Böylece çocuklarımızın, gençlerimizin ve halkımızın spor yaparak sağlıklı ve kaliteli zaman geçirmelerini sağlıyoruz. İnşallah şehrimizin iki ayrı noktasına kapalı yüzme havuzları ve kapalı spor salonlarını da yine hükümetimizin desteğiyle yapacağız.”

DAMAK ÇATLATAN LEZZETLER



Başkan Eroğlu, “Tokat, meyve ve sebzelerinin yanı sıra zengin yemek kültürü ile de Türkiye’nin en güçlü şehirlerinden biridir Özellikle de Tokat Kebabı meşhurdur. Ancak Tokat Kebabı’nın; Tokat’ta yetişen domates, biber ve patlıcanla özel fırında pişirilmesi gerekmektedir. Meyve çeşitliliğinde özellikle kiraz, vişne, şeftali ve elmasıyla iddialı olan şehrimiz, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada #KirazTokattaYenir etiketiyle yapılan tanıtımla Türkiye gündeminde yer aldı” dedi.

8 SENTETİK ÇİM SAHA YAPILACAK



Yeni dönem spor projeleri arasında yer alan sentetik çim saha alanları için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan görüşmelerle ödenek kısımları tamamlandı. Başkan Eroğlu “Bahçelievler, Bedestenlioğlu, Beybağı, Erenler, Karşıyaka, Mahmutpaşa, Topçubağı ve Yeşilırmak’ta yapılacak olan çim saha ihalesi tamamlandı” dedi.