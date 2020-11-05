90 yaşında evlat nöbetine katıldı... 'Ölmeden torunumu göreyim'

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere 430. günde Bingöl’den gelen Koşar Ailesi de katıldı. 6 yıl önce düğününe 1 ay kala dağa götürülen torunu Recep’e seslenen babaanne Cemile Koşar (90), Kürtçe şunları söyledi: “Ben yaşlı ve hasta bir kadınım, tek isteğim ölmeden önce torunumu dünya gözüyle bir defa görmek. Ne olur Recebimi bulup bana getirin.”

Cemile Koşar ile birlikte nöbetteki aile sayısı 155’e yükseldi.