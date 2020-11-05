05 Kasım 2020 Perşembe 23:06 | Son Güncelleme:
90 yaşında evlat nöbetine katıldı... 'Ölmeden torunumu göreyim'
AA - İHA
90 yaşındaki Cemile Koşar, Diyarbakır'a giderek, 6 yıl önce kaçırılan torunu Recep için evlat nöbetine başladı. Kürtçe açıklama yapan Koşar “O zaman Recep 24 yaşındaydı. HDP'lilerce kandırılarak dağa götürüldü” dedi.
Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere 430. günde Bingöl’den gelen Koşar Ailesi de katıldı. 6 yıl önce düğününe 1 ay kala dağa götürülen torunu Recep’e seslenen babaanne Cemile Koşar (90), Kürtçe şunları söyledi: “Ben yaşlı ve hasta bir kadınım, tek isteğim ölmeden önce torunumu dünya gözüyle bir defa görmek. Ne olur Recebimi bulup bana getirin.”
Cemile Koşar ile birlikte nöbetteki aile sayısı 155’e yükseldi.