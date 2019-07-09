9 Temmuz Tv yayın akışında bugün neler var? Kanal D, ATV, Fox, Tv8 ve Star tv yayın akışı

“9 Temmuz Tv yayın akışında bugün neler var?” sorusu dizi ve film izlemeyi sevenler tarafından merak ediliyor. “Bu akşam Tv yayın akışında olan dizi ve filmlerin konusunu ne? “ sorusunun cevabı ve bu akşam Kanal D, ATV, Fox, Tv8 ve Star Tv yayın akışları ile ilgili merak edilen her şey haberimizde.

Kanal D YAYIN AKIŞINDA BUGÜN NE VAR?

Bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de Çarkıfelek yarışması var. Eğlenceli ve çekişmeli geçen yarışmada acaba bugün hangi yarışmacı kaç para kazanacak?

Saat 23.30’da ise Üçüncü Şahış filmi var. Orijinal adı Third person olan filmin konusu ve oyuncuları merak ediliyor.

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS FİLMİNİN KONUSU NE?

Yakın zamanda evliliği sonlanan Michael, Paris'te yaşar. Yeni sevgilisi Anna tarafından ziyaret edildiği esnada Anna, Michael hakkında büyük bir sırrı öğrenir ve artık ona güvenmesi oldukça zordur. Bu durum ilişkilerini zora sokacaktır. New York'ta yaşayan Julia, oğlunu öldürmeye teşebbüsle suçlanmaktadır, her ne kadar karşı çıksa da oğlunun vesayeti babası Rick'e verilir. Rick, anne ve oğlu arasındaki ilişkiyi tamamen bitirmenin peşindedir. Roma'ya bir iş gezisine çıkan Sean ise İtalyan Monica'ya aşık olur ve bu esnada büyük bir talihsizlik patlak verir. Monica'nın kızı kaçırılır; Sean ise küçük kızı kurtarmanın bir yolunu bulmak zorunda kalır.

2013 yapımı dram ve romantik türde bir filmdir.

Oyuncuları: Adrien Brody, James Franco, Liam Neeson, Mila Kunis, Olivia Wilde

ATV YAYIN AKIŞINDA BUGÜN NE VAR?

Bu akşam saat 20.00’de ATV ekranlarında Kimse Bilmez dizisinin 5. bölümü yayında olacak.

KİMSE BİLMEZ DİZİSİNDE BU HAFTA NELER OLACAK?

Sevda babasının Ali’nin oğlunu öldürdüğünü öğrenince dünyası başına yıkılır. Bir tarafta aşık olduğu adam diğer tarafta ise babası vardır. Sevda babasıyla yüzleşince, Sevda’nın gerçekleri Ali’ye anlatma ihtimali Köksal ve Hayriye’yi dehşete düşürür. Sevda son çareyi herkesten kaçmakta bulur. Ancak onu bekleyen tehlikeden habersizdir. Öte yandan Duygu’ya olan ilgisi günden güne artan Pilot, Duygu’ya daha yakın olabilmek için mahallede bir iş yeri açmak ister. Bu sırada başına hiç umulmadık bir şey gelir. Pilot’un Duygu için yaptıkları Duygu’nun Pilota olan hislerini değiştirecek mi? Ali yaşanan tüm olaylardan Uygar’ı sorumlu tutar. Ve her şeye son vermek için bir karar alır. Uygar için artık her şeyin sonu mudur? Ali’siz yaşayamayacağını düşünen Sevda’ysa, tüm gemileri yakıp Ali’ye gerçekleri anlatmaya karar verir.

Tv8 YAYIN AKIŞINDA BUGÜN NE VAR?

Saat 20.00 ‘de ilk kez 8 Nisan 2016 tarihinde vizyona giren Küçük Esnaf filmi yayında olacak.

KÜÇÜK ESNAF FİLMİNİN KONUSU NE?

Babasının mafyadan aldığı 100 bin lira borç para vefatından sonra miras olarak bir mahalle çilingiri olan oğlu Berhudar'a kalır. Babasının tefecilerden aldığı borcu ödeyememesi nedeniyle kendini bir anda mafyaya borçlanmış olarak bulan Berhudar, bu borcu nasıl ödeyeceğini kara kara düşünmeye başlar. Parayı toparlamaya çalışırken hesaplanmayan olayların arkası kesilmez. Bu sırada yolu genç ve güzel bir kadınla kesişince daha da büyük bir çıkmazın içine girer. Mafyadan kurtulmaya çalışan mahallemizin çilingiri Berhudar'ın peşine düşen film; aşktan, aileden, arkadaşlıktan bahseden unutulmayacak bir komediye dönüşür.

Oyuncuları: İbrahim Büyükak – Berhudar Bakır, Zeynep Koçak – Avukat Ezel, Cengiz Bozkurt – Fahrettin, Cezmi Baskın – Hüseyin, Gupse Özay – Burcu, Ünal Yeter – Salih, Olgun Toker – Oktay, Beyti Engin – Dalyan, Erdal Tosun – Haydar, Kaan Yılmaz – Caner, Hasan Aslan Giray – Taksici, Kadir Polatçı – Bekir, Ahmet Arslan – Kamil

Saat 22.15’te ise Çakallarla Dans 2 filmi yayında olacak.

ÇAKALLARLA DANS 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

İlk filmde çakallık üzerine çakallık yapan kahramanlarımız başlarını dertten kurtaramamış ve nihayetinde hapse girmişlerdir. Mahallelerinden ve futboldan uzak kaldıkları hapishanede günler zor günler geçmektedir. Fakat onlara arka çıkan Tayyar abileri vardır.

Bir gün bir mucize olur ve suçlular üzerinde yapılacak tıbbi bir deney için kobay arandığı haberi gelir. İşin ucunda şartlı tahliye olduğunu duyan Kayınço Gökhan, Köfte Necmi, Muhasabeci Servet ve Del piyero Hikmet deney haplarını yutup kobay olmaya karar verirler. Dışarı çıkınca artık çakallık yapmayacaklarına dair de birbirlerine söz verirler. Zaten asıl mesele çakal olmak değil, çakallarla dans edebilmektir!

Oyuncuları: Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu yer alıyor. Filmin yapımcılığı ise yine Sugarworks üstlenirken, kadroda Doğa Rutkay, Didem Balçın ve Ceyhun Yılmaz öne çıkan isimler...

FOX TV YAYIN AKIŞINDA BUGÜN NE VAR?

Saat 20.00’de televizyonda ilk kez Başımız Belada filmi yayında olacak.

BAŞIMIZ BELADA FİLMİNİN KONUSU NE?

Mert babasının ölüm haberini alınca hızlıca Adana’ya gitmek için yola çıkar. Uçağa binmeye korktuğu için bu yolu arabasıyla gitmeye karar verir. Yol üzerinde bir benzinlikte alışveriş için durduğu sırada, arabasının çalındığını fark eder. Bu sırada Yiğit de aynı benzinliktedir. Yiğit yola çıkarken, yedi ay önce ölmüş olan babasının ona vasiyet ettiği listeyi de yanına almıştır. Yiğit yol boyunca belli yerlere uğrayıp, hem listeyi tamamlayacak, hem de Youtube kanalı için videolar çekecektir. Ancak listede önemli bir şart vardır. Yiğit’in babası Rıza asla yalnız yola çıkma demiştir. Yiğit de Mert’in Adana’ya gideceğini duyunca, Mert’in arabasını benzinliğin arkasında sote bir yere çeker. Yiğit araca çalındı süsü verip Mert’i kendisiyle yola devam etmeye ikna eder. Mert ise çaresiz kabul etmek zorunda kalır.

STAR TV YAYIN AKIŞINDA BUGÜN NE VAR?

Bu akşam saat 20.00’de Erkenci Kuş dizisi yeni bölümü ile ekranda olacak.

ERKENCİ KUŞ DİZİSİNDE BU HAFTA NE OLACAK?

Can’la yaşadığı yakınlaşmadan tedirginlik duyan Sanem, onun aniden ortadan kaybolmasıyla endişeye kapılır. Oysaki Can önemli bir sorunu ortadan kaldırmak için uğraşmaktadır.

Sorunun ortadan kalkmasıyla çok sevinen Sanem, Can’la beraber yeni tanıtım projesi için çalışırken, Can’ın kendisi için ne kadar büyük bir fedakarlık yaptığının farkına varır. Artık problem çözme sırası Sanem’dedir.

Sanem, Can’a hayatında çok değer verdiği bir şeyi geri verir. Can ise bu hediyeyi tek şartla kabul eder ve Sanem’e bir teklifte bulunur. Sanem’in teklifi kabul etmesiyle çok mutlu olan ikiliyi, hayatlarını değiştirecek, herkesi şoke eden bir olay beklemektedir.