9 Temmuz Milli Piyango sonuçları açıklandı! MPİ Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her ayın 9, 19, ve 29’unda çekilen Milli Piyango çekiliş sonuçları bugünün en merak edilen konuları arasında yerini aldı. Milli Piyango sonuçları belli oldu mu? 9 Temmuz Milli Piyango sonuçları açıklandı mı? sorularına yanıt arayan binlerce vatandaş heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Milli Piyango İdaresin’nin resmi sitesinde saat 18:00’dan itibaren başlayan çekiliş canlı olarak takip edilebiliyor. 9 Temmuz Milli Piyango sonuçları açıklandı! 9 Temmuz Milli Piyango çekiliş sonuçlarına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz

9 TEMMUZ MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

9 Temmuz Milli Piyango sonuçları açıklandı. İşte sonuçlar:

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar

557420

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

006415 104485 165742 192152 261172 292648

402489 470256 513056 528630

Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar

03114 11337 13609 16489 18924 23640

33645 36923 41923 51236 57348 60540

61471 66437 76573 79869 83477 87711

89680 98992

Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

0552 0680 1881 2330 2759 3415

3845 4679 5896 6305 6493 7718

8530 8666 8882

Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

021 043 317 379 463 488

527 605 911 924

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

27 28 34 35 67 78

84 98

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

0 9

3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

057420 157420 257420 357420 457420 507420

517420 527420 537420 547420 550420 551420

552420 553420 554420 555420 556420 557020

557120 557220 557320 557400 557410 557421

557422 557423 557424 557425 557426 557427

557428 557429 557430 557440 557450 557460

557470 557480 557490 557520 557620 557720

557820 557920 558420 559420 567420 577420

587420 597420

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILIR?

Milli Piyango çekilişi, ayda 3 kere yapılmaktadır. Her ayın, 9’u, 19’u ve 29’unda düzenli olarak yapılırken; yalnızca yılbaşı çekilişine özel olarak 31 Aralık tarihinde ek yapılmaktadır. Bunun yanı sıra; Milli Piyango Genel Merkezi tarafından düzenlenebilecek farklı tarihlerde de yapıldığı görülmektedir. Her ay 3 kere düzenlediğiyle birlikte, eğer ilgili büyük ikramiyenin olduğu bilet satın alınmamış olursa, bir sonraki çekilişe direkt olarak devredilecektir. Bununla beraber, 18 yaşından küçük olanların kazandıkları bilet ikramiyeleri ödenmemektedir.

YENİ NESİL BİLET

Klasik Milli Piyango biletlerinin yanı sıra artık sayısal oyun bayilerindeki makinelerden de yeni nesil bilet satışı gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar, seyyar bayilerden geleneksel basılı biletleri satın alabildiği gibi Sayısal Loto bileti görünümünde olanları da tercih edebiliyor.AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, geleneksel Milli Piyango biletleri, artık sayısal bilet olarak da üretilmeye başlandı. Bu biletler, sayısal oyun bayilerindeki makinelerde basılarak satışa sunuluyor.Vatandaşlar, seyyar Milli Piyango bileti bayilerinin yanı sıra, Sayısal Loto bayilerinden de sayısal olarak üretilmiş bilet alabiliyor. Buna göre, çekiliş planındaki numaraların bir kısmı basılı, bir kısmı da sayısal olarak satışa sunuluyor. Sayısal olarak satılan biletler, merkezi oyun sisteminden düşülüyor. Biletler üzerinde ayrıca, çekiliş tarihi, biletin seri numarası, oynanma tarihi ve saati, bayi numarası gibi bilgiler de bulunuyor.

Yeni sayısal biletler, güvenlik açısından klasik Milli Piyango biletleri gibi yüksek özelliklere sahip. Sayısal Loto gibi termal kağıtlara basılı biletlerde, mor ışıkta görünen filigran gibi güvenlik önlemleri yer alıyor.Yeni dönemde, ufak ikramiyeler de sayısal oyun bayileri tarafından ödenecek. özel çekilişinde, seyyar ve sabit bayilerden geleneksel olarak basılı Milli Piyango biletlerini alabilecekleri gibi, yurt çapında sayıları 5 bini bulan sayısal oyun bayilerindeki oyun makinelerinden de temin edebilecek.

PİYANGO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır. Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler. Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

18 yaşından büyük olan herkes, bilet satın alarak Milli Piyango oyunu oynayabilir. Satış bayilerine giderek satın alabileceğiniz bir adet veya istediğiniz sayıdaki biletlerle direkt olarak oynama işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ekstradan herhangi bir işlem yapmanıza gereken kalmayacak olan bu şans oyunu, tamamen şansınızın ne kadar olduğuyla bağlı olarak sizlere ikramiye kazandıracak oyunların başında gelmektedir. Alacağınız bilete vuracak olan ikramiye bedeli daha önceden belli olduğu gibi; zaten hazır basılı olan biletler üzerinden satın alıp gerçekleştirerek, ikramiye kazanma şansınızı deneyebilirsiniz. Özellikle 31 Aralık’ta çekilen Yılbaşı çekilişlerinde ciddi oranda ikramiye dağıtan ve şanslı bilete milyonların üzerinde ikramiye koyulmasıyla da, daha cazip bir oyun haline gelmektedir. Milli Piyango, ülkemizde uzun zamandır oynanan ve insanlara umut kapısı olarak sunulan bir oyundur.

En yüksek tutarlarda ikramiye kazanmak için uygun bir oyun olan ancak, her zaman tamamen şansınıza bağlı olduğu gibi; önceden ikramiyelerin biletler üzerinde belirlenmesi sebebiyle de, şansın dışına çıkmanıza olanak sunulmayan bir oyundur. Bunu göze aldığınız sürece kolaylıkla oynayabilirsiniz.